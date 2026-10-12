Dans un développement pour le moins surprenant après l'annonce de sa séparation avec Vinicius Junior, la star du Real Madrid, la Brésilienne Virginia Fonseca est apparue en compagnie de son ex-mari, le chanteur Zé Felipe, sur une plage de Miami, aux États-Unis, un seul jour après avoir révélé la fin de sa relation avec le footballeur.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont largement partagé une vidéo, publiée par une amie de Virginia, dans laquelle elle apparaît aux côtés de Zé Felipe lors d'une promenade sur la plage. Une apparition qui a suscité un vif intérêt en raison de son timing, quelques heures seulement après l'annonce de sa rupture avec la star brésilienne.

Cette rencontre s'est déroulée pendant le séjour de Virginia aux États-Unis en compagnie de ses trois enfants, Maria Alice, Flor et José Leonardo, lors d'une visite destinée à retrouver leur père Zé Felipe, lui-même présent à Miami pour travailler sur plusieurs nouveaux projets musicaux.

L'apparition du duo ensemble a de nouveau braqué les projecteurs sur la vie privée de Virginia, d'autant que sa relation sentimentale avec Vinicius avait débuté ces derniers mois, avant de prendre fin une nouvelle fois, ce qui a fait de ses retrouvailles avec son ex-mari un véritable centre d'attention pour les internautes.

Concernant sa séparation avec le joueur du Real Madrid, la porte-parole de Virginia a confirmé que la relation s'était achevée à l'amiable, démentant l'existence de différends ou de disputes entre les deux parties, et précisant qu'ils s'étaient mis d'accord pour ne pas poursuivre leur histoire.

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Ce n'était pas la première fois que le couple traversait une crise dans sa relation : Virginia s'était déjà séparée de Vinicius en mai dernier, avant que les deux ne reprennent leur relation en juillet et n'apparaissent ensemble lors d'événements publics, parmi lesquels le Grand Prix d'Espagne de Formule 1. La relation est donc revenue au premier plan avec cette dernière annonce de rupture.