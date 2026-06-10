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Loai Mohamed

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« Moins cher que tous les sports américains »… Infantino répond aux critiques concernant le prix des billets pour la Coupe du monde

Mexico vs Afrique du Sud
Mexico
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Le président de la FIFA affirme : la demande de billets a été multipliée par dix.

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a affirmé que la demande de billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 avait dépassé toutes les attentes, tout en répondant aux critiques concernant le prix élevé des billets.

Mercredi, quelques heures avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, il a affirmé lors d’une conférence de presse que l’équipe de la FIFA accomplissait un « excellent » travail, puis a ajouté : « Si une erreur survient, c’est de ma responsabilité. Nous devons parfois relever des défis imprévus ; quand ils se présentent, nous les gérons : nous les résolvons lorsque c’est possible, et sinon, nous faisons tout pour en tirer le meilleur. »

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«Je suis fier d’avoir tenu ma promesse envers l’Iran», a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs annoncé la vente de plus de 6 millions de billets à ce jour, soulignant une demande « sans précédent » : « Nous enregistrons un volume de demandes jamais vu, et ce, à un niveau dix fois supérieur à la normale, ce qui est exceptionnel. »

Il précise que des billets restent disponibles en continu, car certaines places sont réservées aux équipes qualifiées pour les phases à élimination directe.

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Interrogé sur les tarifs, il a rappelé que le prix d’entrée démarre à 60 dollars, soit « le plus bas de tous les sports américains », et que le prix moyen reste inférieur à 500 dollars, niveau lui aussi « en deçà de la moyenne des grands sports américains ».

Il a par ailleurs rappelé que les revenus générés par la FIFA sont réinvestis dans le développement du football mondial, lançant : « Qui investit au Soudan du Sud ? Personne… Nous le faisons. »

Il a enfin salué le travail collectif de la FIFA, insistant sur la volonté d’équilibrer recettes et accessibilité pour les supporters du monde entier.

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