Mohammed Salah : "Je sacrifierai mon rêve de Ligue des champions pour les supporters de Liverpool"

La priorité de l'international égyptien reste la Ligue des champions mais il souhaite par dessus tout mettre fin à l'attente des fans en championnat.

Mohammed Salah a déclaré qu'il était prêt à "sacrifier" son rêve de si cela permettait d'offrir aux supporters de ce qu'ils attendent depuis si longtemps - 1990 pour être exact. Les Reds sont encore engagés sur deux tableaux, et leur attaquant vedette de 26 ans, a admis que sa priorité restait la Ligue des champions plutôt que la .

Liverpool se déplace sur la pelouse du ce mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des champions, après avoir concédé le nul à l'aller sur leur pelouse d'Anfield. Dans le même temps, le club est 2e de Premier League, à un point du leader , et la possibilité de les voir remporter les deux compétitions existe donc bel et bien.

"Le rêve pour la ville entière et le club est le championnat"

Alors que Salah décrit la Champions comme la plus "prestigieuse des compétitions", il sait que les fans des Reds veulent avant tout un premier titre en Premier League depuis 29 ans. "Je vais être honnête avec vous, la compétition la plus prestigieuse pour moi est la Ligue des champions", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Mais le rêve pour la ville entière et le club est le championnat. Je suis donc content de sacrifier mon rêve pour le leur mais si nous gagnons les deux ce serait exceptionnel et c'est ce que nous essayons de faire."

L'article continue ci-dessous

Malgré quelques questions sur son manque de forme récent, l'Egyptien est prêt à tout faire pour aider Liverpool en cas de faux pas de Manchester City dans cette course au titre. Salah reste le meilleur buteur de Liverpool avec 20 buts mais n'a pas fait trembler les filets depuis cinq matches et une victoire contre à Anfield début février (3-0).

"La compétition est très difficile et nous avons encore de gros matches à jouer, comme eux [City]", ajoute-t-il. "Tout ce que vous pouvez faire est gagner vos matches et espérer qu'ils échouent une fois pour que nous puissions remporter le titre. Il y a de la pression mais je suis fort mentalement et nous devons continuer à aller de l'avant. Nous verrons ce que nous pouvons faire à la fin de la saison mais mentalement je suis prêt à tout."

Après leur voyage en , les hommes de Jurgen Klopp retrouveront la Premier League contre , actuellement relégable, à Craven Cottage ce dimanche (15h15). Une occasion de reprendre provisoirement la tête du classement puisque Manchester City ne jouera pas, les Skyblues ayant un quart de finale de Cup à disputer samedi à Swansea (18h20).