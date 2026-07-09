Mohamed Wahbi lance un défi à la France : « Nous sommes plus forts qu’en 2022… et nous ne tomberons pas dans ce piège. »

Mohamed Wahbi, sélectionneur du Maroc, a affiché une confiance sereine avant d’affronter la France ce jeudi soir en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur a refusé de voir cette rencontre comme une simple récompense pour le parcours déjà accompli, insistant sur le fait que les ambitions de son équipe dépassent les quarts de finale.

Il a déclaré : « Quand vous dites que nous avons déjà réussi dans ce tournoi, cela ne me plaît pas. Les bilans se font à la fin, comme je l’ai dit. Nous faisons tout notre possible pour gagner ; et nous n’écouterons pas ceux qui disent : “Ce que vous avez fait est déjà bien, la France est de toute façon la grande favorite.” »

Il a poursuivi : « Nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous jouerons pour atteindre les demi-finales, comme si nous étions dos au mur. Il n’y a pas de matchs supplémentaires ; notre seule récompense est de remporter la Coupe du monde. »

Cette mentalité sans équivoque incarne parfaitement les ambitions de la sélection marocaine, qui ne se contente plus d’exploits ponctuels et entend désormais s’installer durablement parmi l’élite mondiale.

Faire mal aux Français

Wahbi a dévoilé quelques idées tactiques : selon lui, la clé réside dans la capacité à mettre les Français en difficulté lorsqu’ils ne sont pas en possession du ballon.

Il a expliqué : « La clé, c’est de leur faire mal quand nous avons le ballon. Et cela ne se limite pas aux ailes ; nous devons aussi faire preuve de patience et exploiter leurs faiblesses au milieu de terrain. C’est l’objectif, mais je ne vais pas entrer dans les détails (rires). »

Il se dit convaincu que son équipe s’est améliorée depuis 2022 et aborderera cette rencontre sans complexe.

Interrogé sur la demi-finale de l’édition 2022, il a déclaré : « Ce sont nos points forts qui nous ont ramenés ici, par rapport à ce que nous étions il y a quatre ans. Nous progressons, tout comme la France. Nous sommes meilleurs qu’en 2022. À l’époque, j’étais supporter et j’ai ressenti des regrets. Cette fois, il faut aborder le match sans regret, élever notre niveau, jouer de toutes nos forces et montrer une envie farouche de gagner. »

Mohamed Wahbi affiche par ailleurs une confiance sereine dans la préparation de cette rencontre décisive, insistant sur le rôle clé du staff technique.

Il conclut : « Nous devons être meilleurs que notre adversaire, tout dépendra de la qualité de notre prestation. Nous avons de l’expérience, tout comme eux, je ne pense donc pas que cela fera la différence. Ce sera un match serré. L’énergie de la sélection marocaine est immense, et c’est cela qui fera la différence. »

Il conclut : « Franchement, nous sommes sereins quant au plan de jeu, à la manière dont nous nous sommes préparés pour ce match et au travail que nous avons accompli. Je l’ai déjà dit, mais j’étais plus inquiet pour le match contre le Canada que pour celui-ci contre la France. »

Wahbi reste fidèle à ses principes

Fidèle à ses principes, Wahbi refuse de modifier son approche malgré l’enjeu : « La préparation doit être la même pour chaque match. Les exigences quotidiennes, les analyses et les réunions d’équipe ne changent pas, que l’on affronte la France en quart de finale de la Coupe du monde ou le Burundi en match amical il y a quelques semaines. »

Il conclut : « Il faut préserver sa motivation et respecter sa routine pour rester serein. Nous savons qu’un pays entier nous soutient, mais je n’aime pas le rappeler aux joueurs ; ils le savent déjà. Ils savent pour qui ils jouent. »