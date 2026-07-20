Selon plusieurs médias français, des tensions vives opposent l’équipe de France à la Fédération française de football (FFF) depuis la Coupe du monde 2026. À l’origine du conflit : la tentative de la FFF d’écarter Mohamed Senhaji, responsable de la sécurité des Bleus depuis 2004, sanctionné en 2022 par une mise à la retraite anticipée après avoir reçu un cadeau de Kylian Mbappé. alors que Zinédine Zidane, futur sélectionneur des Bleus, souhaite le conserver.

Selon le quotidien français L’Équipe, Ce lundi, L’Équipe révèle que, quelques jours avant le stage de préparation à Clairefontaine, entamé le 29 mai, la FFF a publié une offre pour le poste de responsable de la sécurité de l’équipe nationale, poste occupé par Senhadji depuis 2004. Une décision qui a provoqué la colère du sélectionneur Didier Deschamps et des joueurs.

L’ancien commandant de police avait été contraint à une retraite anticipée en 2022 après avoir reçu un cadeau de Kylian Mbappé, jugé illégal par ses supérieurs ; la FFF l’avait néanmoins maintenu dans ses fonctions jusqu’au début de la Coupe du monde afin d’apaiser les tensions au sein de l’équipe.

Deschamps, conscient de l’importance de Senhaji pour les Bleus, a obtenu le soutien des joueurs, prêts à boycotter le voyage aux États-Unis sans leur responsable sécurité. Le sélectionneur est donc intervenu directement auprès de la FFF pour lever toute ambiguïté et garantir la présence de Senhaji au stage.

Malgré tout, Senhaji se retrouve dans une position délicate après avoir pris connaissance de l’annonce, craignant d’être remplacé avant même le début du stage, ce qui alimente les spéculations sur son avenir au sein de la sélection, malgré ses liens étroits avec les plus grandes stars du football français.

Mohamed Senhaji, proche de la famille Mbappé, de Zinedine Zidane, de Fabien Barthez et de nombreuses autres personnalités du football français, est un élément central de la sélection. Il ne bénéficie toutefois pas du soutien de la direction de la Fédération française de football, qui n’a manifesté qu’un appui tiède dans l’affaire du don.

En toile de fond, la FFF semble vouloir se séparer de Senhadji, mais Zinédine Zidane, pressenti pour succéder à Deschamps et attendu à la tête des Bleus fin juillet, réclame son maintien, annonçant un nouveau bras de fer entre le futur sélectionneur et l’instance fédérale.

Rappelons que les Bleus ont conclu leur Coupe du monde 2026 à la quatrième place, battus 4-6 par l’Angleterre samedi dernier en petite finale, au terme d’un tournoi marqué par de multiples frictions entre l’équipe et la FFF. dont la dernière en date est « l’affaire Senhaji », dont les répercussions pourraient se prolonger avec le début du nouveau mandat de Zidane.