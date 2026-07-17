Mohamed Salah serait sur le point de s'engager avec Besiktas, selon le journaliste Yagiz Sabuncuoglu, dont les informations sont généralement fiables. L'attaquant de 34 ans aurait trouvé un accord avec le club stambouliote sur les modalités financières.

Au départ, selon Sabuncuoglu, l’attaquant espérait un salaire annuel de quinze millions d’euros, avant de revoir ses exigences à la baisse pour faciliter son arrivée chez les Aigles Noirs.

Un accord financier a donc été trouvé entre les deux parties. Il n’y a toutefois pas encore d’accord définitif : il reste à s’entendre sur la durée du contrat ainsi que sur les droits à l’image et de personnalité.

Beşiktaş, qui compte notamment Orkun Kökçü dans son effectif, a terminé quatrième de la Süper Lig la saison dernière et s’est ainsi qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa.

Il a passé neuf saisons sous les couleurs des Reds, au cours desquelles il a brillé, remportant deux titres de champion d’Angleterre et la Ligue des champions 2019.

La saison dernière, l’Égyptien a connu un exercice décevant à Liverpool, au cours duquel il s’est publiquement opposé à plusieurs reprises à l’entraîneur Arne Slot, désormais limogé. Fin mars, la star a annoncé son départ du club, ce qui fait qu’il est désormais libre de tout contrat.

La semaine dernière, The Athletic indiquait que le Sporting Kansas City suivait toujours de près l’international égyptien, même si le média estimait les chances de le voir rejoindre la Major League Soccer faibles.