Mohamed Salah a fondu en larmes après la victoire historique contre l’Australie aux tirs au but, affirmant que l’Égypte avait écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le capitaine des Pharaons a confié à la BBC : « C’est un événement historique… J’ai dit aux joueurs avant le match : “C’est le match le plus important de votre vie, profitez-en et ne laissez pas la pression prendre le dessus.” »

Il a ensuite expliqué le choix audacieux de sa troisième tentative, une « Panenka » chipée au milieu des cages pour tromper le gardien Matthew Ryan : « Si quelqu’un devait frapper ainsi, c’est moi. »

La star de Liverpool a ajouté : « Je suis le plus expérimenté et je voulais leur donner confiance, mais j’ai pris la décision à la dernière seconde », avant de conclure par une déclaration émouvante : « Je ne sais pas si c’est ma dernière Coupe du monde, alors je devais la tirer de cette manière. »

Interrogé sur une possible rencontre avec l’Argentine et Lionel Messi en huitièmes de finale, Salah a simplement conclu : « Nous devons respecter les deux équipes, et nous verrons bien ce qui se passera. »