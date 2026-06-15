Mohamed Salah rejoint une liste légendaire comprenant Platini et Raúl lors de la Coupe du monde

Mohamed Salah, capitaine de l’équipe d’Égypte, a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde lors de la rencontre face à la Belgique, ce lundi soir au stade Lumin, dans le cadre du groupe G du Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Selon le compte spécialisé « Mr. Sheph », l’attaquant, qui célèbre aujourd’hui ses 34 ans, est devenu le septième joueur de l’histoire à jouer une rencontre de Coupe du monde en tant que capitaine le jour de son anniversaire.

Selon le compte spécialisé « Mister Chip », l’Égyptien rejoint ainsi une liste prestigieuse : Antonio Carvajal (1962), Michel Platini (1982 et 1986), Oliver Kahn (2002), Patrick Vieira (2002) et Raúl González (2006).

Par ailleurs, le média français « Stats Foot » souligne que Mohamed Salah a égalé un record égyptien en totalisant 28 titularisations avec les Pharaons dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations).

Il rejoint ainsi les deux légendes Ahmed Hassan et Essam El-Hadary, auteurs eux aussi de 28 rencontres en tant que titulaires sous le maillot des Pharaons dans les grandes compétitions.

Quatrième participation à la Coupe du monde, la sélection égyptienne nourrit de grandes ambitions après son retour sur la scène internationale, quatre ans après l’édition russe de 2018.

Cette quatrième participation est l’occasion pour les Pharaons de confirmer leur statut parmi l’élite africaine et arabe, et les supporters rêvent déjà d’un nouvel exploit historique sous la conduite de leur star, atout majeur de cette édition.