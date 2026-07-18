Mohamed Salah poserait une condition inattendue à Beşiktaş, tandis que Virgil van Dijk se rapprocherait du club stambouliote

Le nom de la star égyptienne Mohamed Salah est associé à un transfert vers le championnat turc, plus précisément au Besiktas, après la fin de son parcours couronné de succès avec Liverpool.

Le journaliste turc Ertan Soygun a dévoilé les coulisses des discussions entre les dirigeants de Beşiktaş et le « Pharaon » égyptien.

Dans une vidéo, il a expliqué : « Beşiktaş a sondé Salah sur la possibilité d’être parfois remplaçant. »

Il a ajouté : « Le joueur égyptien a posé comme condition de jouer tous les matchs et a exprimé son souhait d’apporter sa contribution de manière constante. »

Sözgün a poursuivi : « Salah a confirmé aux dirigeants de Beşiktaş sa volonté de participer à tous les matchs afin d’apporter un plus à chaque rencontre. »

Il a également précisé : « Salah leur a indiqué qu’il pouvait évoluer en attaque, en soutien de l’avant-centre, ainsi qu’au poste d’ailier. »

Il précise : « Si un accord est trouvé, les deux parties ont déjà évoqué la date d’arrivée de Salah à Istanbul ; le joueur égyptien a indiqué qu’il pourrait être présent dès le début du mois prochain. »

Par ailleurs, la plateforme LÜE TV a diffusé sur X des propos du journaliste turc Levent Umut Erol, qui affirme : « Salah signera officiellement jeudi ou samedi ; Beşiktaş a déjà finalisé le transfert. »

Il a ajouté : « Le dossier Vlahović est également pratiquement bouclé, et j’ai une autre surprise : Virgil van Dijk. »

Il a conclu : « L’agent de Van Dijk se rendra à Istanbul pour rencontrer les dirigeants de Beşiktaş. »