Mohamed Salah, meilleur buteur de l’histoire des pays arabes en Coupe du monde

Mohamed Salah a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde en marquant lors de la victoire de l’Égypte face à la Nouvelle-Zélande (3-1), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l’édition 2026.

Le capitaine des Pharaons porte ainsi son total à trois buts en Coupe du monde, égalant le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur arabe dans l’épreuve, record que se partagent plusieurs stars arabes des éditions précédentes.

Il rejoint ainsi le Marocain Youssef En-Nesyri, le Tunisien Wahbi Khazri ainsi que les Saoudiens Sami Al-Jaber et Salem Al-Dossari, auteurs chacun de trois réalisations dans l’histoire de l’épreuve.

La star de Liverpool avait déjà marqué deux fois en 2018 en Russie, contre la Russie et l’Arabie saoudite, avant d’ajouter son troisième but en 2026 face à la Nouvelle-Zélande, match au terme duquel il a été désigné homme du match.

Outre son leadership au palmarès arabe, Salah prend aussi la tête des meilleurs buteurs égyptiens de l’histoire de la Coupe du monde, devançant Abdel Rahman Fawzi et ses deux réalisations de 1934.

Le capitaine des Pharaons dispose désormais d’une occasion en or de s’emparer définitivement du record arabe s’il parvient à marquer contre l’Iran lors de la troisième journée de la phase de groupes.

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