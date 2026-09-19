Mohamed Salah magistral humilie Galatasaray avec un triplé et une passe décisive pour Trabzonspor

Galatasaray a subi samedi sa première défaite en championnat de la saison. Cim Bom s’est lourdement incliné 4-0 sur la pelouse de Trabzonspor, où Mohamed Salah a été le grand homme du match avec un triplé et une passe décisive. Galatasaray peut perdre sa place de leader ce week-end au profit de Besiktas ou d’Amedspor, qui s’affrontent dimanche. Trabzonspor compte désormais trois points de moins que Gala.

Dès la quatrième minute, Trabzonspor a ouvert le score devant son public. Galatasaray a attaqué en masse et a complètement oublié de penser à son repli défensif. Salah s’est retrouvé seul face au gardien Ugurcan Çakir et a conclu du gauche, son pied fort : 1-0.

Cinq minutes avant la pause, Trabzonspor a de nouveau frappé. Salah a parfaitement gardé sa lucidité et a servi Noah Saviolo, qui a montré toute sa classe avec une frappe placée dans le petit filet opposé : 2-0.

Avant même la mi-temps, la situation a encore empiré pour Galatasaray. La recrue estivale Franculino Djú a remis en retrait pour Salah, qui avait suivi, et l’Égyptien n’a eu aucune difficulté à pousser le ballon au fond du gauche.

L’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a tenté de forcer les choses en lançant Baris Alper Yilmaz à la reprise à la place de Deniz Gül, mais cela n’a rien changé pour Cim Bom, qui n’a plus du tout réussi à faire un match.

Buruk n’a pas su maîtriser sa frustration à vingt minutes du terme lorsque Leroy Sané a été victime d’un attentat de Stefan Savic. Le Monténégrin a reçu un carton jaune, tandis que Buruk a été expulsé.

Dix minutes avant la fin, Salah a complété son triplé. L’Égyptien a sprinté plein axe, n’a absolument pas été gêné par la défense de Galatasaray et a encore laissé Çakir sans la moindre chance du gauche : 4-0.

Peu après, après Buruk, un joueur de Galatasaray a lui aussi été expulsé. Lesley Ugochukwu a semblé planter volontairement ses crampons sur la cuisse d’Ozan Tufan et a reçu un carton rouge direct. Il n’y a plus eu de but.



