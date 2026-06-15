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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Mohamed Salah inscrit désormais son nom aux côtés de Roger Milla dans les annales de la Coupe du monde

Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
M. Salah
R. Milla
Belgique
Égypte
É.-U.
Cameroun
Maroc
Tunisie
Algérie
Jordanie
Irak

Le fil de la gloire africaine reste ininterrompu.

Le match nul 1-1 entre l’Égypte et la Belgique, disputé au stade Lumin dans le cadre du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, a généré plusieurs données statistiques significatives.

Selon le site français « Stats Foot », les Pharaons restent en quête d’un premier succès en Coupe du monde : seul le Honduras, avec neuf matchs sans victoire, fait pire qu’eux (huit pour l’Égypte).

Le média a également souligné l’exploit réalisé par Mohamed Salah lors de cette rencontre, devenant, à 34 ans et 0 jour, le plus vieux joueur africain à délivrer une passe décisive en Coupe du monde depuis la légende camerounaise Roger Milla, auteur d’une offrande contre l’Angleterre le 1er juillet 1990 à l’âge de 38 ans et 42 jours.

De son côté, la sélection belge a confirmé son excellent bilan en phase de groupes : selon « Stats Foot », elle n’a concédé qu’une seule défaite lors de ses 16 derniers matchs à ce stade de la compétition, pour 8 victoires et 7 nuls. sa seule défaite ayant été concédée face au Maroc sur le score de 0-2 le 27 novembre 2022.

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