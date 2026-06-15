Mohamed Salah inscrit désormais son nom aux côtés de Roger Milla dans les annales de la Coupe du monde

Le match nul 1-1 entre l’Égypte et la Belgique, disputé au stade Lumin dans le cadre du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, a généré plusieurs données statistiques significatives.

Selon le site français « Stats Foot », les Pharaons restent en quête d’un premier succès en Coupe du monde : seul le Honduras, avec neuf matchs sans victoire, fait pire qu’eux (huit pour l’Égypte).

Le média a également souligné l’exploit réalisé par Mohamed Salah lors de cette rencontre, devenant, à 34 ans et 0 jour, le plus vieux joueur africain à délivrer une passe décisive en Coupe du monde depuis la légende camerounaise Roger Milla, auteur d’une offrande contre l’Angleterre le 1er juillet 1990 à l’âge de 38 ans et 42 jours.

De son côté, la sélection belge a confirmé son excellent bilan en phase de groupes : selon « Stats Foot », elle n’a concédé qu’une seule défaite lors de ses 16 derniers matchs à ce stade de la compétition, pour 8 victoires et 7 nuls. sa seule défaite ayant été concédée face au Maroc sur le score de 0-2 le 27 novembre 2022.