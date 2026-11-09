Le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor n'a pas été une simple opération footballistique parmi d'autres : il s'est transformé en un événement politique et diplomatique, au point de s'inviter à la réunion du conseil municipal de la métropole de Trabzon en novembre.

Dans la salle du conseil, en présence du maire Ahmet Metin Genç, le nom de la star égyptienne était celui qui revenait le plus souvent, et l'on évoquait une nouvelle « amitié » née entre l'Égypte et Trabzon grâce au football.

Salah renforce les relations

La réunion du conseil municipal de la métropole de Trabzon s'est tenue en novembre sous la présidence du maire Ahmet Metin Genç, selon le site turc « 61saat ».

Dans son intervention lors de la réunion, Mustafa Küçükibrahimoğlu, membre du conseil du parti Yeniden Refah, a évalué le programme organisé en Égypte dans le cadre des efforts de promotion internationale de Trabzon.

Ibrahimoğlu a souligné que le transfert de Mohamed Salah avait posé les fondations d'une relation d'amitié importante entre Trabzon et l'Égypte, et il a remercié le club de Trabzonspor pour cette démarche.

Küçükibrahimoğlu, qui a indiqué avoir participé à l'organisation du programme en Égypte, a précisé que le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor avait grandement contribué au renforcement des relations entre les deux pays.

Il a déclaré dans son intervention : « J'ai moi aussi participé à la visite en Égypte. Je voudrais tout d'abord remercier Trabzonspor d'avoir resserré les liens d'amitié entre l'Égypte et Trabzon en concluant le transfert de Salah. J'espère que notre visite sera fructueuse. »

Des remerciements à Trabzonspor

Küçükibrahimoğlu a affirmé que le transfert de Mohamed Salah à Trabzonspor avait contribué au rapprochement entre l'Égypte et Trabzon, et il a attiré l'attention sur le rôle du club aux deux couleurs, le bordeaux et le bleu, dans ce processus.

Ainsi, Salah n'est plus un simple joueur de Trabzonspor : il est devenu un pont d'amitié entre deux pays, un ambassadeur non officiel reliant les rives de la mer Noire à celles du Nil, dans une histoire qui a commencé par un transfert et s'est muée en une solide relation d'amitié.