Mohamed Salah aurait-il enfin tranché ? Un nouveau rebondissement le rapproche d’une issue inattendue

L’avenir de la star égyptienne Mohamed Salah reste flou. Son agent, Rami Abbas, a attisé les spéculations en postant une nouvelle photo sur son compte Instagram personnel depuis Istanbul, en Turquie. Ce cliché, sans légende ni précision sur la raison de sa présence dans la ville turque, intervient à un moment clé : le capitaine des Pharaons n’a toujours pas officialisé son prochain club après son départ de Liverpool.

Sans dévoiler les motifs de sa présence ni fournir le moindre détail, il a ainsi relancé les spéculations sur la prochaine destination du Pharaon, toujours libre de tout contrat après son départ de Liverpool.

Cette présence à Istanbul coïncide avec des informations de la presse turque, selon lesquelles Galatasaray serait sur le point de finaliser un accord avec le capitaine des Pharaons pour un transfert qui s’inscrirait parmi les plus retentissants de l’été.

Mohamed Salah a quitté Liverpool en fin de saison dernière, après neuf années couronnées de succès avec les « Reds », et se prépare à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, suivi de près par plusieurs grands clubs.

Le joueur devrait annoncer sa décision dans les prochains jours, alors que les négociations se poursuivent et que les spéculations vont bon train sur le maillot qu’il portera la saison prochaine.

Depuis l’annonce de son départ de Liverpool, Mohamed Salah a étudié plusieurs offres émanant de clubs saoudiens, américains et italiens, tandis que l’intérêt turc s’est renforcé ces derniers jours.

Sur le plan international, Mohamed Salah vient de regagner l’Égypte après l’élimination des « Pharaons » en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, suite à leur défaite contre l’Argentine.