L'Égyptien Mohamed Salah, star de Liverpool, a créé l'événement en Arabie saoudite après avoir reçu une offre du club d'Al-Hilal en vue de la saison prochaine.

Selon la presse, Al-Hilal lui aurait proposé un contrat de trois ans, doté d’un salaire global de 60 millions d’euros, soit 20 millions par saison.

Toutefois, selon Karim Ramzi, présentateur de l’émission « Depuis Le Caire » sur la chaîne égyptienne On Sport Max, Mohamed Salah ne jouera pas en Arabie saoudite la saison prochaine.

Selon le journaliste égyptien, l’international aurait déjà choisi son futur club avant de rejoindre la sélection égyptienne pour la Coupe du monde 2026 et aurait finalisé l’ensemble des modalités.

Selon lui, le joueur aurait trouvé un accord à 90 % avec un club européen, les 10 % restants concernant d’autres destinations, notamment la Major League Soccer, où l’international égyptien est régulièrement annoncé.

L’international égyptien avait déjà annoncé la fin de son aventure à Liverpool, après neuf saisons historiques marquées par la conquête de la Ligue des champions et de deux titres en Premier League.