Mohamed Salah a guidé l’Égypte vers une victoire historique en Coupe du monde, lui permettant de prendre la tête du groupe G

L’Égypte a décroché lundi sa toute première victoire en Coupe du monde. Menés au score par la Nouvelle-Zélande, les Pharaons ont inversé la tendance pour s’imposer 3-1, un succès mérité. La star Mohamed Salah s’est avérée décisive : il a inscrit le 1-2 et offert une passe décisive pour le troisième but. Avec quatre points, l’Égypte occupe la tête du groupe G et est virtuellement qualifiéepour les huitièmes de finale. La Belgique et l’Iran comptent deux unités, tandis que la Nouvelle-Zélande reste à une.

Au cours d’une première période ouverte et divertissante, les deux équipes se sont montrées à la hauteur. Ainsi, Salah a manqué de peu de conclure son beau dribble par un tir au but, tandis que la tentative de Sarpeet Singh, de l’autre côté du terrain, est passée à côté du but d’Oufa Shobeir.

Les Néozélandais ont toutefois ouvert le score peu après le quart d’heure de jeu : Elijah Just a frappé immédiatement après une passe en profondeur, Oufa Shobeir a repoussé le ballon dans son petit filet, puis, sur le corner qui a suivi, Tim Payne a centré et Finn Surman a coupé au premier poteau d’une tête puissante (1-0).

Les Pharaons ont ensuite pris le contrôle du jeu et se sont régulièrement approchés de la surface de réparation du gardien néo-zélandais Max Crocombe. Malgré plusieurs occasions chaudes signées Salah et Omar Marmoush, l’organisation défensive des Kiwis a tenu bon jusqu’à la mi-temps.

Dès la reprise, les Pharaons ont accentué la pression et Salah, lancé dans la surface, a semblé pouvoir se présenter seul face à Crocombe, avant d’être légèrement retenu par Michael Boxall.

Le scénario ne change guère, jusqu’à ce que la Nouvelle-Zélande rate le break : Callum McCowatt place une tête en retrait splendide, mais Oufa Shobeir repousse. Dans la foulée, les Pharaons frôlent l’égalisation ; seule une intervention héroïque de Surman maintient le score.

À l’heure de jeu, Surman manque de quelques décimètres et ne peut empêcher l’Égypte d’égaliser. Le centre millimétré de Mohamed Hany depuis la droite trouve la tête de Ziko, qui croise parfaitement et bat Crocombe : 1-1.

Les Pharaons ont alors accentué la pression et pris l’avantage grâce à Salah. La star de Liverpool a conclu un une-deux avec Ziko avant de glisser le ballon dans le coin opposé. Quinze minutes plus tard, Salah a également délivré une passe décisive. Son centre a été repris de la tête, alors qu’il était en chute libre, par Trezeguet : 1-3.



