Mohamed Salah, capitaine de l’équipe d’Égypte, a souligné les conditions climatiques éprouvantes qui ont accompagné l’entrée en lice des Pharaons dans le groupe 7 de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique.

La rencontre s’est conclue sur un score de parité (1-1), offrant aux Pharaons un premier point précieux dans leur entrée en lice.

« Il faisait extrêmement chaud sur la pelouse, un peu comme dans les stades qui accueillent le Super Bowl, et je me sentais fatigué », a-t-il confié à l’ancienne star allemande Bastian Schweinsteiger dans le couloir des joueurs après la rencontre.

Le capitaine des Pharaons a ajouté : « Il fallait s’arrêter pour boire de l’eau à chaque mi-temps, sinon nous aurions beaucoup souffert à cause des températures élevées. »

Les Pharaons ont ainsi obtenu leur troisième match nul en Coupe du monde, après deux partages lors de l’édition 1990 face aux Pays-Bas et à l’Irlande.

Les Pharaons avaient ouvert le score par Imam Ashour dès la 20e minute, avant que la Belgique n’égalise sur un c.s.c. de Mohamed Hani à la 67e.

Sur le plan individuel, Imam Ashour a été désigné homme du match pour sa performance remarquable.

Les Pharaons affronteront la Nouvelle-Zélande lundi à 4 h du matin (heure locale), lors de la deuxième journée de la phase de groupes.