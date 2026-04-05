Mohamed Ihattaren est pressenti pour rejoindre le Feyenoord et annonce d'emblée son prix

Hans Kraay junior révèle dans « Goedemorgen Eredivisie » une conversation qu'il a eue avec Danny Buijs au sujet de Mohamed Ihattaren. L'entraîneur du Fortuna Sittard voit une seule destination possible pour Ihattaren, qui dévoile ensuite le montant de sa clause libératoire.

Kraay junior a appelé Buijs pour obtenir l'autorisation de faire participer Ihattaren à l'émission d'ESPN. « Je l'ai eu longtemps au téléphone et il m'a dit : "Si tu gagnes ces derniers 15 % et que tu t'entraînes tout l'été, tu seras un renfort pour le Feyenoord" », raconte le journaliste au joueur marocain.

Kraay junior veut savoir si Buijs a déjà dit cela à Ihattaren, ce à quoi le joueur ne peut s’empêcher de sourire. « Oui, j’en ai parlé avec lui. »

L'ancien footballeur, qui a notamment joué pour l'AZ ’67 et Brighton & Hove Albion, se demande ensuite à quel poste Ihattaren devrait jouer. « Ailier droit, je pense », répond-il.

Kraay junior se demande ensuite quelle somme les clubs devront débourser pour s’attacher les services du joueur d’Utrecht. « La clause libératoire était de trois millions, mais Fortuna ne fera pas de difficultés si un club propose un peu moins », révèle-t-il. « Ton agent est déjà au courant ? », demande Kraay junior, ce à quoi Ihattaren répond par l’affirmative.

La présentatrice Fresia Cousiño Arias interrompt les deux hommes en riant. « Eh bien, maintenant, le reste des Pays-Bas est au courant. Une bonne affaire ! » La journaliste de 67 ans demande ensuite si Fortuna ne va vraiment pas demander trois millions pour Ihattaren, qui semble réfléchir un instant avant de répondre.

« C'est possible. Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais ils ne vont pas faire de difficultés. Je suis arrivé gratuitement, donc ils ne vont pas faire de difficultés pour une petite différence », reconnaît-il.