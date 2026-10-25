Mohamed Ihattaren entre en jeu et fait immédiatement la différence pour Fortuna Sittard

Fortuna Sittard a arraché la victoire dimanche après-midi face à Excelsior. L’équipe de Danny Buijs s’est imposée 1-0 contre les visiteurs venus de Rotterdam. Entré en jeu, Mohamed Ihattaren a joué un rôle important en délivrant une passe décisive. Fortuna occupe désormais la cinquième place de la VriendenLoterij Eredivisie.

Fortuna Sittard a dû faire face à de gros problèmes avant même le coup d’envoi. Anthony Descotte, malade, ne pouvait pas jouer contre Excelsior. Shiloh ‘t Zand a donc débuté à la pointe de l’attaque, puisque Lequincio Zeefuik était lui aussi absent.

Il ne s’est pas passé grand-chose durant la première demi-heure de la rencontre à Sittard. Mattijs Branderhorst a repoussé sans trop de difficulté une frappe de Nesto Groen, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Edouard Michut s’est montré quelque peu dangereux sur une frappe lointaine.

Le match s’est un peu animé en seconde période. Aymen Sliti a mis Branderhorst à contribution, le gardien parvenant à détourner une frappe dangereuse en corner.

Peu après, Excelsior s’est de nouveau montré très dangereux. Lancé en profondeur par le gardien Stijn van Gassel, Irakli Yegoian s’est retrouvé en face à face. Mais le Géorgien a manqué son duel avec le gardien et a tiré à côté.

Après une heure de jeu, Fortuna s’est à nouveau montré. Sur un corner, Justin Hubner a placé une tête qui a frôlé le poteau, alors que les Limbourgeois traversaient un temps fort. Peu après, Rodrigo Guth est lui aussi passé près du but, mais sa frappe est passée largement au-dessus.

Fortuna a finalement trouvé la faille en fin de match. Ole Romeny a tiré sur Van Gassel depuis un angle difficile, et le gardien a détourné le ballon en corner. Sur ce corner, Guth a repris de la tête un ballon adressé par Mohamed Ihattaren, entré en jeu : 1-0.