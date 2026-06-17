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Luka Modric Croatia 2026Getty Images
Abobakr El Mokadem

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Modrić revient sur la défaite en finale de la Coupe du monde 2018 : « Je ressens un profond dégoût pour cette raison. »

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Luka sera à nouveau de la partie lors de la Coupe du monde avec la Croatie.

Luka Modrić, la star croate, conserve un goût d’inachevé après la finale perdue de la Coupe du monde 2018 contre la France (4-2) en Russie.

Dans une interview accordée au journal « L'Équipe », le milieu de terrain, qui s'apprête à disputer une nouvelle Coupe du monde avec la Croatie, est revenu sur ses souvenirs du tournoi, évoquant notamment la finale perdue contre les Bleus.

Selon lui, son équipe n’a pas été épargnée par la malchance lors de cette rencontre.

« Tout d’abord, c’est une fierté d’avoir écrit une page historique dans l’histoire du sport croate. Quant à la finale elle-même, je ressens un profond dégoût face à notre malchance ; je peux même dire que nous n’avons pas eu de chance, pas même un seul instant. »

Il a poursuivi : « Nous avons marqué contre notre camp sur un coup franc difficile, puis, après notre superbe égalisation, la malchance nous a frappés sur le penalty. Perisić n’a pas touché le ballon de la main intentionnellement. À 2-1, la tâche s’est compliquée, d’autant que nous affrontions une équipe solide, dotée de joueurs de grande qualité et bien organisée. »

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Et de conclure : « Sans oublier, bien sûr, Kylian Mbappé, qui pouvait déjà prétendre au titre de meilleur jeune joueur du tournoi. »

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