Luka Modrić, star du Milan AC, a reconnu que la fin de sa carrière approchait, tout en saluant la performance « exceptionnelle » de son compatriote et joueur de l’Inter Milan, Petar

Susić face au Ghana lors de la Coupe du monde 2026.

La star milanaise a accordé ce lundi un entretien à « La Gazzetta dello Sport », où il a également évoqué ses projets d’avenir.

Son contrat avec le Milan expire fin juin, et selon la presse, les Rossoneri seraient prêts à activer une clause de prolongation jusqu’en 2027, mais ils attendent encore la décision du maestro croate.

Il fêtera ses 41 ans en septembre et affirme que cette édition sera très probablement sa dernière Coupe du monde.

« Je savoure chaque instant, chaque séance d’entraînement et chaque match », a-t-il confié.

La star croate a ajouté : « Je sais que j’ai atteint un certain âge et que la fin de ma carrière approche. J’essaie d’en profiter autant que possible, mais ce n’est pas facile, surtout compte tenu de l’énorme pression qui pèse sur l’équipe nationale. »

Modrić est le capitaine et le leader d’une sélection croate riche en talents évoluant en Serie A, parmi lesquels le milieu de terrain de l’Inter Milan, Sušić.

Le jeune milieu de terrain, qui vient de boucler sa première saison avec l’Inter, a ouvert le score lors de la victoire 2-1 contre le Ghana samedi dernier, permettant à la Croatie de terminer deuxième du groupe 12, à une longueur de l’Angleterre.

«Sušić a livré une performance exceptionnelle contre le Ghana et a prouvé qu’il incarnait le présent, et pas seulement l’avenir, de la sélection», a déclaré Modrić.

Le capitaine croate a ajouté : « Il mérite d’être salué pour tout ce qu’il apporte depuis son arrivée, et j’espère qu’il maintiendra ce niveau. »

Modrić a conclu en évoquant les pauses hydratation controversées de la Coupe du monde : « C’est un sujet à examiner, mais je ne veux pas le qualifier de problème. »