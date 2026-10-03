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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Modric hausse le ton : « J'ai terriblement honte, nous avons vécu une nuit catastrophique »

L. Modric
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Un duel difficile attend les coéquipiers de Luka face à l'Espagne

Un climat de colère et de stupeur régnait au sein de la sélection croate après la lourde défaite 7-0 face à l'Angleterre, à Rijeka, la plus large défaite de l'histoire de la Croatie. Le capitaine Luka Modric a tenu des propos virulents, critiquant la prestation et affirmant que ce qui s'était passé ne convenait pas à la sélection de son pays.

Modric, de retour dans le onze de départ après avoir manqué la rencontre face à l'Espagne, a déclaré après le match : « Il est difficile de trouver une explication à une telle prestation sans parler des frictions, des erreurs, de l'agressivité et du manque d'unité. Je suis ici depuis 20 ans, mais pour la première fois j'ai honte après un match. »

Le capitaine de la Croatie a ajouté : « La défaite est compréhensible, car l'Angleterre est meilleure que nous actuellement, mais perdre de cette manière et ternir la réputation que nous avons bâtie au fil des années est inacceptable. J'ai terriblement honte. »

Modric a poursuivi sa critique de la prestation : « On ne peut pas jouer au football de cette façon. J'avais l'impression qu'il nous manquait 4 ou 5 joueurs. C'était une soirée catastrophique, et nous ne devons pas nous blâmer les uns les autres ni chercher un bouc émissaire, mais au contraire faire bloc. »

La Croatie devra affronter l'Espagne lors du prochain match, une rencontre difficile dont Modric mesure la difficulté après cette défaite cinglante, affirmant : « Nous devons nous unir, car un autre match difficile nous attend. Nous devons montrer notre vraie nature, notre amertume, notre fierté, notre envie, notre volonté et notre unité. Jouer de cette manière est inacceptable. »

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La star chevronnée de la Croatie a ajouté : « Aujourd'hui, nous aurions même perdu face à une équipe de troisième division. »

La colère ne s'est pas limitée à Modric, puisque Slaven Bilic, le sélectionneur de la Croatie, s'est tenu lui-même pour responsable de la défaite : « La Croatie ne mérite pas cela. La responsabilité m'incombe ; je suis le sélectionneur, et c'est la sélection de mon pays. Nous allons tout analyser, mais certaines choses sont inacceptables. »

Bilic a insisté sur le fait que la rencontre face à l'Espagne représente une occasion de retrouver le caractère de la sélection : « Nous n'avons d'autre moyen d'avancer qu'en livrant une bonne prestation face à l'Espagne. Il est facile d'être positif quand les choses se passent bien, mais c'est maintenant le bon moment pour montrer notre unité et notre caractère. »

Le sélectionneur de la Croatie a conclu : « Il serait absurde de dire que nous battrons l'Espagne quoi qu'il arrive, mais nous devons montrer une Croatie forte et courageuse. »

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