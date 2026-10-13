Swansea City cherche à se débarrasser de son image d'équipe modeste et à retrouver son lustre d'antan, dans une transformation portée en grande partie par la star croate Luka Modric.

Selon le quotidien espagnol Marca, l'ancien joueur du Real Madrid, qui défend actuellement les couleurs de Milan, a donné une impulsion décisive au projet en rejoignant le club en tant qu'investisseur et copropriétaire en avril 2025, déclarant : « C'est une occasion extrêmement enthousiasmante. Swansea possède une identité solide, des supporters formidables et l'ambition de rivaliser au plus haut niveau. En tant que joueur de l'élite, je pense être en mesure d'apporter mon expérience au club. Mon objectif est de contribuer positivement à sa croissance et d'aider à bâtir un avenir prometteur. »

L'époque du Swansea espagnol reste gravée dans les mémoires, après sept saisons consécutives disputées en Premier League entre 2011 et 2018 et un sacre en Coupe de la Ligue anglaise lors de la saison 2012-2013 sous la direction de l'entraîneur Michael Laudrup, avec Michu, Rangel, Chico Flores et Pablo Hernandez sur le terrain.

Swansea City semble aujourd'hui sur la bonne voie pour renouer avec sa gloire passée : le club occupe la première place du Championship avec 20 points en 9 journées, soit deux points d'avance sur Middlesbrough, quatre sur West Ham et Stoke City, et six sur Wolverhampton, les Queens Park Rangers, Birmingham City, Millwall, West Bromwich Albion et Bristol City. Il s'agit du meilleur début de saison de l'équipe en championnat depuis l'instauration de la victoire à trois points.

Le parcours de l'équipe a connu un autre tournant avec l'arrivée de Vitor Matos à la tête du staff technique il y a moins d'un an, plus précisément fin novembre 2025.

Le technicien, ancien adjoint de l'Allemand Jürgen Klopp à Liverpool, a pris les commandes d'une équipe alors vingtième, avec seulement 4 points d'avance sur la zone de relégation, avant de la conduire à une onzième place en fin de saison, avec 17 points d'avance sur la zone de relégation.

Cette progression s'est faite de manière graduelle, sans recourir à des changements radicaux. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2030, Vitor Matos a affirmé avoir mesuré, dès son arrivée, la force du lien unissant Swansea City à ses supporters et à la communauté qui entoure le club, ajoutant : « Nous avons posé de bonnes bases la saison dernière, mais nous devons désormais regarder vers l'avant, continuer à travailler dur et à progresser. »

Le club n'a pas négligé son centre de formation : il a disputé une rencontre de préparation avec une équipe de départ comptant 10 joueurs issus de son académie. La politique de recrutement réfléchie commence elle aussi à porter ses fruits. Swansea a réussi à conserver son buteur Zan Vipotnik, tout en déboursant 26,6 millions d'euros pour recruter Joseph Obuko, Mousa Yu, Elijah Just, Steven Ostakio et Steven Welsh, et en s'attachant les services de Jeremy Monga, Jenson Seelt et Tiago Parente sous forme de prêt.

Ce succès reflète l'attachement de l'équipe à la philosophie « Swansealona », instaurée en son temps par Roberto Martinez, Brendan Rodgers et Michael Laudrup. L'équipe de Vitor Matos, élu meilleur entraîneur du Championship pour le mois d'août, peut se targuer d'être celle qui a le plus fait circuler le ballon avec 4845 passes, et de figurer au deuxième rang en matière de possession avec 59,4 %.

Malgré sa sixième place au classement des meilleures attaques avec 15 buts, elle se classe quatrième pour le nombre de tirs avec 48 tentatives.

La force de Swansea ne se limite pas au secteur offensif : l'équipe affiche également une solidité défensive manifeste, puisqu'elle possède la meilleure défense du championnat avec seulement 7 buts encaissés, et qu'elle occupe la première place au classement des clubs ayant réalisé le plus de matches sans encaisser de but, avec 4 rencontres.

Le recours à une défense très haute s'est révélé payant : seul Bolton fait mieux dans l'exercice du piège du hors-jeu, ses adversaires ayant été signalés hors-jeu 46 fois, contre 37 fois face à Swansea.

Ainsi, Swansea City retrouve ses rêves de retour au premier plan, en s'appuyant sur ses progrès techniques et ses résultats remarquables, à la tête d'un projet soutenu par Luka Modric.



