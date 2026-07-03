Luka Modrić, le capitaine croate, a vivement critiqué la vidéo et les décisions arbitrales après l'élimination de son pays de la Coupe du monde suite à sa défaite face au Portugal.

La délégation croate a quitté le stade du Toronto FC deux heures après le coup de sifflet final. Modrić, dernier à quitter les lieux, semblait profondément affecté, conscient que son dernier match en Coupe du monde venait de s’achever.

Selon le quotidien espagnol Marca, le milieu de terrain s’est arrêté pour s’adresser à la presse au sujet de la décision controversée et de l’annulation du but de Josko Gvardiol dans le temps additionnel, qui aurait envoyé le match en prolongation.

Il a entamé son intervention sur un ton très critique, déclarant : « Que nous a dit l’arbitre ? Il a dit que Matanović avait touché le ballon, mais nous avons vu les images et il n’y a aucune preuve qu’il l’ait touché. S’il n’a pas touché le ballon, il n’y a pas de hors-jeu. »

Le milieu de terrain a également pointé du doigt le penalty accordé au Portugal, transformé par Cristiano Ronaldo pour égaliser à 1-1 : « Certaines choses ne se sont pas passées comme prévu. Ce penalty… Si la situation avait été inversée, la VAR ne serait jamais intervenue. »

Il conclut : « Au début, quand la vidéo a été introduite, je n’étais pas convaincu. Avec le temps, elle s’est avérée utile, mais on l’utilise mal ou de façon sélective, ou cela dépend de l’importance de l’équipe. »

Il a poursuivi : « La VAR ne doit intervenir que si l’erreur est évidente à 200 %, mais si ce n’est pas le cas, si l’action relève d’une zone grise, elle ne doit ni parler ni décider. Cela n’a aucun sens de faire appel à la VAR. Ce n’est pas un penalty. Les deux joueurs se tenaient et se bousculaient ; Vlasic ne l’a pas fait tomber, il l’a simplement saisi et ils sont tombés tous les deux. C’est pour cette raison qu’un tel penalty ne peut pas être accordé dans un match comme celui-ci. »

Luka a clairement souligné son désaccord avec la gestion de l’arbitrage vidéo dans le football, en déclarant : « C’est pour cette raison que je dis qu’il faut l’utiliser si la faute est évidente à 200 %. Si l’on peut traiter une situation d’une manière ou d’une autre, on n’a pas son mot à dire. Cela me dérange et nous porte toujours préjudice. Ce qui est fait est fait… Il faut avancer, nous ne nous plaindrons pas, mais il est clair que certaines décisions m’agacent, car c’est le destin qui tranche, qui fixe l’issue de tous nos efforts, de tous nos sacrifices… Des jeunes arrivent ici et subissent de telles décisions… Cela nous nuit toujours ».

Il conclut : « Je n’insisterai pas davantage. Nous pouvons être fiers de notre performance, de notre combat et de notre représentation de la Croatie, surtout en seconde période. C’est cette équipe que tout le monde connaît, respectée et aimée partout. Quoi qu’il en soit, tournons la page. Nous allons remettre les pendules à l’heure, et c’est tout. »