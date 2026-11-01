Luka Modric a salué la prestation livrée par Milan lors de sa victoire 3-1 face à son rival l'Inter dans le derby de la colère, estimant que l'équipe avait peut-être disputé son meilleur match de la saison, et appelant ses coéquipiers à maintenir le même niveau pour continuer à rivaliser pour le titre de Serie A.

Milan a offert une performance solide sur la pelouse de San Siro, après avoir pris l'avantage grâce à deux buts précoces inscrits par Christian Pulisic et Adrien Rabiot durant les dix premières minutes, avant qu'Alessandro Bastoni ne réduise l'écart pour l'Inter d'une tête, puis que Diego Moreira ne redonne deux buts d'avance sur un superbe coup franc avant la fin de la première mi-temps.

Au terme de la rencontre, Modric s'est exprimé auprès du réseau « CBS Sports », faisant part de sa satisfaction après la victoire et la prestation, d'autant que l'équipe avait besoin d'une forte réaction après son faux pas face à Bologne en milieu de semaine.

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Le milieu de terrain croate a déclaré, selon les propos rapportés par le site Goal : « C'est une victoire éclatante et une prestation remarquable. Dès la première minute, je pense que c'était peut-être notre meilleur match de la saison. Nous avons mérité la victoire dans l'ensemble, et nous sommes très heureux après le résultat décevant face à Bologne. »

À propos de son rôle pour aider les jeunes joueurs à surmonter une semaine difficile, Modric a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les prochaines échéances, affirmant : « Il faut rester positif. On ne peut pas trop se plaindre du match passé, car on sait que le match suivant arrive rapidement. »

Modric a expliqué que Milan continue de s'adapter à de nouvelles idées tactiques, ce qui pourrait entraîner une certaine irrégularité dans les performances et les résultats, mais il a mis en garde contre la répétition de défaites inutiles si l'équipe veut rivaliser pour les titres.

Il a ajouté : « Nous évoluons en tant qu'équipe, et il y a de nouvelles idées dans notre manière de jouer. Parfois, il y aura des hauts et des bas, mais nous devons essayer de réduire ces mauvaises périodes autant que possible si nous voulons remporter des titres. »

Il a également salué l'ambiance du public à San Siro, soulignant que le soutien des supporters était présent dès l'échauffement, et a déclaré : « Ce soir, dès l'échauffement, les supporters ont été formidables, et ce genre d'ambiance vous aide à décrocher davantage de victoires. »

Cette victoire porte le total de Milan à 21 points après dix journées de Serie A, lui permettant de grimper à la quatrième place et de réduire l'écart à quatre points avec les leaders, l'Inter et la Lazio.

Milan, sous la houlette de son entraîneur Ruben Amorim, aspire à capitaliser sur cet élan de la victoire lors de la prochaine étape, avant d'accueillir le club hongrois du Ferencváros en Ligue Europa, en quête d'un nouveau succès devant son public.

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