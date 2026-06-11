La Fédération Haïtienne de Football a dû modifier les maillots principal et secondaire de la sélection nationale juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, après que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a exigé le retrait d’éléments du design considérés comme ayant une connotation politique.

Cette décision fait suite à l’examen du design par la FIFA, qui comportait un motif représentant un groupe de combattants de la liberté brandissant le drapeau haïtien, en référence à la célèbre bataille de Vertières ayant conduit à l’indépendance du pays et à la fin de la domination française.

Jeudi, un porte-parole de la sélection haïtienne a confirmé au média The Athletic que la FIFA avait mal interprété cette symbolique historique et que, finalement, la fédération locale avait demandé au équipementier de retoucher le design.

L’image incriminée montrait les héros de l’indépendance brandissant le drapeau haïtien lors de la bataille de Vertières, étape décisive du 18 novembre 1803 qui a conduit à l’indépendance du pays.

Il a ajouté que l’ironie veut que la sélection haïtienne ait obtenu son billet pour la Coupe du monde le 18 novembre 2025, date à forte charge symbolique dans l’histoire nationale.

Le fabricant du maillot a pour sa part assuré que le visuel ne contenait aucun message politique, mais constituait un hommage au peuple haïtien et une incarnation des valeurs de fierté, de résilience et de combativité qui caractérisent les Haïtiens.

Elle précise que le design a fait l’objet de plusieurs mois de révisions et a été soumis par les canaux officiels agréés par la FIFA, avant que l’instance ne demande de supprimer certains éléments visuels, susceptibles d’être interprétés comme contraires aux règlements sur l’équipement et les tenues de compétition.

Les règlements du Conseil de la FIFA, appliqués lors de ses compétitions, interdisent tout symbole ou image à caractère politique ou non sportif.

Ce visuel s’inspire de la Révolution haïtienne menée par Toussaint Louverture, seule insurrection connue menée par d’anciens esclaves ayant abouti à la création d’un État indépendant dirigé par d’anciens opprimés.

Ce n’est pas la première fois que Port-au-Prince doit retoucher une tenue au dernier moment : aux derniers Jeux olympiques d’hiver, l’effigie de Louverture avait déjà été retirée des vêtements de la délégation haïtienne, jugée non conforme aux règles sur l’expression symbolique des athlètes.

La sélection haïtienne, qui figure dans le groupe C avec le Maroc, le Brésil et l’Écosse, doit désormais porter une version modifiée de son maillot.

Les Haïtiens doivent porter cette nouvelle version lors de leur entrée en lice face à l’Écosse, sans l’illustration historique qui a animé la polémique ces derniers jours.