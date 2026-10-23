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Jochen Tittmar
Traduit par

« Mode de vie glamour » : Lennart Karl serait critiqué en interne au Bayern Munich

Bundesliga
Bayern Munich
L. Karl

Selon Bild, le Bayern Munich est mécontent des activités de Lennart Karl sur les réseaux sociaux. La direction souhaiterait que le joueur offensif de 18 ans se concentre davantage sur le football.

Selon le rapport, Karl montrerait tout simplement trop de « son mode de vie glamour et de sa vie privée avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele » sur les réseaux sociaux.

La consigne interne adressée à Karl serait donc claire, selon le rapport : moins d’Instagram, plus de présence et de performances sur le terrain. Les dirigeants munichois voudraient lui donner un contre-exemple à suivre : Tom Bischof, de trois ans son aîné. Si la compagne de ce dernier est elle aussi très présente sur les réseaux sociaux, Bischof, lui, tient systématiquement sa relation à l’écart du public.

Outre un bilan sportif modeste ces dernières semaines, Karl cherche encore visiblement à retrouver le rythme de la saison passée après sa déchirure d’un faisceau musculaire cet été. En trois titularisations jusqu’ici, il n’a été impliqué que dans deux buts.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

« Je ne m’inquiète pas » : Vincent Kompany soutient Lennart Karl

L’entraîneur Vincent Kompany a néanmoins apporté son soutien à Karl malgré son passage à vide actuel. « Il n’a pas encore vraiment affiché le niveau de la saison passée, mais ce n’est pas grave. Il sait que je m’attends aussi à ce que cela arrive parfois. Il est encore jeune et a connu quelques problèmes physiques. Il reviendra. Je ne m’inquiète pas », a déclaré le Belge.

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Un soutien que Karl pourrait peut-être rendre dès dimanche prochain. Après le 2-2 éprouvant face à Arsenal en Ligue des champions, Kompany procédera probablement à une rotation lors du déplacement sur le terrain du SC Fribourg. D’autant que le Bayern doit actuellement compenser des absences de taille en attaque : Jamal Musiala et Luis Diaz sont tous deux indisponibles pour cause de blessure.

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