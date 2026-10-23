Selon le rapport, Karl montrerait tout simplement trop de « son mode de vie glamour et de sa vie privée avec sa petite amie influenceuse Zoe Käppele » sur les réseaux sociaux.

La consigne interne adressée à Karl serait donc claire, selon le rapport : moins d’Instagram, plus de présence et de performances sur le terrain. Les dirigeants munichois voudraient lui donner un contre-exemple à suivre : Tom Bischof, de trois ans son aîné. Si la compagne de ce dernier est elle aussi très présente sur les réseaux sociaux, Bischof, lui, tient systématiquement sa relation à l’écart du public.

Outre un bilan sportif modeste ces dernières semaines, Karl cherche encore visiblement à retrouver le rythme de la saison passée après sa déchirure d’un faisceau musculaire cet été. En trois titularisations jusqu’ici, il n’a été impliqué que dans deux buts.

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« Je ne m’inquiète pas » : Vincent Kompany soutient Lennart Karl

L’entraîneur Vincent Kompany a néanmoins apporté son soutien à Karl malgré son passage à vide actuel. « Il n’a pas encore vraiment affiché le niveau de la saison passée, mais ce n’est pas grave. Il sait que je m’attends aussi à ce que cela arrive parfois. Il est encore jeune et a connu quelques problèmes physiques. Il reviendra. Je ne m’inquiète pas », a déclaré le Belge.

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Un soutien que Karl pourrait peut-être rendre dès dimanche prochain. Après le 2-2 éprouvant face à Arsenal en Ligue des champions, Kompany procédera probablement à une rotation lors du déplacement sur le terrain du SC Fribourg. D’autant que le Bayern doit actuellement compenser des absences de taille en attaque : Jamal Musiala et Luis Diaz sont tous deux indisponibles pour cause de blessure.