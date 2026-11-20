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Robbie Keane est toujours sans club en tant qu’entraîneur, mais il n’attendra pas désespérément une occasion en Premier League, a déclaré Richard Dunne à GOAL. L’ancien international irlandais a bien commencé sa carrière d’entraîneur, remportant des titres en Israël et en Hongrie, et pourrait être tenté par de futures opportunités en Europe continentale ou en MLS.

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Une carrière de joueur en Angleterre, en Italie et aux États-Unis

Keane s’est illustré en première division anglaise et en MLS comme joueur, passant par Wolverhampton, Coventry, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa et le LA Galaxy. Il a également évolué à l’Inter, poids lourd de Serie A, et au Celtic, géant de la Premiership écossaise.

Il a raccroché les crampons à l’ATK, en Inde, où il a fait ses premières armes d’entraîneur, avant de travailler aux côtés de Mick McCarthy avec l’équipe nationale irlandaise, de Jonathan Woodgate à Middlesbrough et de Sam Allardyce lors d’un bref retour à Elland Road.

Des titres remportés en Israël et en Hongrie

Il a pris seul les rênes du Maccabi Tel-Aviv, où il a remporté un titre majeur, avant de dominer le championnat national avec Ferencvaros et de disputer la Ligue Europa. Cette expérience s’est achevée en mai 2026.

On s’attendait à voir Keane crouler sous les offres . Cela a peut-être été le cas, mais aucune ne s’est révélée particulièrement séduisante. Il a un temps été question d’un retour à Glasgow , le Celtic étant toujours dirigé pour l’instant par Martin O’Neill, 74 ans .

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Sa connaissance de la Premier League en ferait un candidat susceptible d’intéresser les clubs de ce championnat, mais une étape supplémentaire pourrait être nécessaire avant que les formations ambitieuses de l’élite anglaise ne soient pleinement convaincues de sa valeur.

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Quelle sera la prochaine destination de Keane ?

Dunne affirme que son compatriote serait tout à fait disposé à travailler de nouveau à l’étranger. Interrogé sur l’absence de Keane des bancs de touche et sur sa possible prochaine destination, l’ancien défenseur irlandais Dunne, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Robbie entraîne depuis longtemps. Il a été adjoint de Mick McCarty, de Sam Allardyce et, je crois, peut-être de Woodgate à Middlesbrough.

« Il a donc occupé de nombreux postes en coulisses dans des clubs et, bien sûr, il est parti entraîner à son compte avec beaucoup de succès. Il a remporté deux titres de champion dans des pays différents, dans des environnements différents, et tout ce qui va avec.

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« On peut donc s’attendre à ce que, s’il rejoint un nouveau club, il veuille en être l’entraîneur principal. Je ne suis pas certain que ce soit forcément en Premier League, car d’autres championnats et d’autres possibilités s’offrent à lui.

« Je ne serais pas surpris qu’il reparte ailleurs en Europe pour continuer à étoffer son CV. À cet égard, je pense qu’il a le niveau. Le plus difficile, comme toujours, c’est d’obtenir des opportunités.

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« Et si une opportunité se présente à l’étranger, il a montré qu’il était tout à fait disposé à partir travailler dans des championnats qui ne sont pas considérés comme les plus prestigieux. Il peut travailler n’importe où et continuer à étoffer son CV.

« Je pense qu’il finira par arriver en Premier League s’il le souhaite. Mais cela passera peut-être par la MLS, où il a joué. Peut-être rejoindra-t-il un autre club dans un championnat européen plus en vue que ceux où il a déjà travaillé. Quoi qu’il en soit, je pense que ses succès lui valent la possibilité d’entraîner quelque part. »

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Un poste en Championship à Swansea évoqué

Keane figurerait parmi les candidats envisagés pour le poste d’entraîneur principal à Swansea. Le club de Championship cherche un successeur à Vitor Matos, parti à Strasbourg.

Swansea cherche à jouer la montée cette saison, ce qui pourrait ouvrir des perspectives en Premier League dans un avenir assez proche. L’Irlandais, très courtisé, doit décider s’il souhaite travailler dans le football britannique ou chercher plus loin.