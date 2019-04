MLS - Ibrahimovic signe un doublé pour son retour avec LA Galaxy

Le Los Angeles Galaxy s'est imposé dans la nuit de dimanche à lundi contre Portland (2-1) grâce à un doublé de son attaquant suèdois.

Zlatan Ibrahimovic a soigné son retour avec son club du . Après avoir marqué lors de la première journée contre Chicago Fire (2-1), il avait ensuite manqué deux matches en raison d'une blessure au tendon d'Achille. De retour sur les terrains dans la nuit de dimanche à lundi, il a offert la victoire à son équipe contre Portland Timbers (2-1). LA Galaxy est 5e de la conférence ouest après 5 journées.

Le Suèdois a inscrit deux penaltys, dont un sur une panenka (33e, 65e) pour permettre à son équipe de l'emporter. Il s'est également illustré avec plusieurs occasions franches, dont une reprise de volée sur le poteau, mais sans parvenir à inscrire un triplé. "J'aurais dû marquer trois buts, c'est ce que j'avais promis à mon fils", a-t-il déclaré après le match, avant d'ajouter à propos de sa panenka : "Il faut prendre parfois des risques pour réussir, c'est juste un match de football".

Auteur de trois réalisation en deux matches disputés, l'ancien joueur du PSG s'était montré extrêmement ambitieux avant la début de la saison, déclarant vouloir remporter le titre après avoir échoué à se qualifier en phases finales la saison passée. "Je veux gagner le titre. Mais il faut surtout bien jouer dès la première journée du Championnat, pas les derniers matches de la saison régulière comme l'an passé", estimait-il alors.

Du point de vue individuel, les objectifs sont également très élevés pour celui qui a inscrit 22 buts en 27 matches la saison dernière. "D'un point de vue individuel, je veux faire mieux que la saison dernière. En 2018, je voulais voir comment mon genou allait, ce que j'étais encore capable de faire (...) Cet hiver, j'ai pu faire une bonne préparation, ce qui n'avait pas été le cas la saison dernière à cause de mon genou. Je me sens déjà plus fort qu'en 2018, j'ai encore beaucoup à donner."

Avec neuf points en quatre rencontres disputées, les hommes de Guillermo Barros Schelotto occupent la 5e place de leur conférence, mais avec un match en retard. Le retour d'un Ibrahimovic en forme, absent lors de la seule défaite de l'équipe jusqu'ici à Dallas (0-2), sera précieuse dans la course aux play-off.

