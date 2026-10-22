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La magie de la Coupe est de retour : Mitre dévoile officiellement le ballon qui marquera l’édition 2026-2027 de la Coupe d’Angleterre féminine. Avec son esthétique audacieuse et son aérodynamisme de pointe, cette nouvelle version de l’Ultimax Pro rend hommage aux pionnières qui continuent de faire progresser le football anglais.

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Un nouveau look audacieux pour les matches de Coupe

Mitre a dévoilé le ballon officiel de la nouvelle édition de la Coupe d’Angleterre féminine. Conçu à partir du célèbre modèle Ultimax Pro de la marque, il associe le vert citron, le violet et le noir pour se démarquer sur le terrain.

Ses couleurs se superposent pour représenter la diversité croissante et la force collective du football féminin. Des touches métalliques sur les chevrons Delta emblématiques de Mitre font également référence au trophée de la compétition.

Sous sa surface, ce ballon à six panneaux bénéficie d’un amorti Hyperfoam accru de 20 %, pour une frappe plus nette et plus réactive. Sa traînée aérodynamique a aussi été réduite de 10 % par rapport aux versions précédentes, afin d’améliorer sa stabilité en vol.

Capturer l’esprit du jeu

Le fabricant a voulu créer un ballon à la hauteur de l’essor du football féminin en Angleterre. Alex Roberts, responsable de la marque chez Mitre, a expliqué que ce design audacieux devait refléter l’ambition du tournoi lui-même.

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« Ce qui rend cette compétition si particulière, c’est que chaque club a la possibilité d’écrire sa propre histoire, a déclaré Roberts. Qu’il s’agisse d’une équipe amateur qui crée une surprise inoubliable en Coupe ou d’une joueuse qui inscrit le but de la victoire à Wembley, cette compétition donne aux équipes comme aux joueuses l’occasion d’entrer dans l’histoire. »

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Sarah Kendall, responsable des partenariats de la FA, a partagé ce point de vue. Elle a souligné la capacité unique du tournoi à rassembler des équipes de tous les échelons du football anglais.

Kendall a ajouté : « Le nouveau ballon de match de cette saison incarne cet esprit et reflète l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme qui entourent la compétition. Mitre a fait un travail remarquable en créant un design audacieux et distinctif. »





Mitre









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Un héritage marqué par la vitesse

La gamme Ultimax de Mitre occupe une place importante dans l’histoire du football anglais. Le modèle original est entré dans l’histoire en devenant le premier ballon dont la vitesse a été mesurée à plus de 160 km/h.

Cette nouvelle version entend perpétuer cet héritage de puissance et de vitesse. Ses coutures thermocollées empêchent l’absorption d’eau et garantissent que le ballon conserve sa forme, ce qui lui a valu le label exigeant FIFA Quality Pro.

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Ce nouveau modèle s’inscrit également dans la campagne créative « Flow State » de la marque. Celle-ci célèbre ces instants où l’instinct, la confiance et la performance de haut niveau des joueuses se conjuguent parfaitement sur le terrain.

La route vers Wembley commence

Getty Images

Les supporters verront pour la première fois le nouveau ballon en compétition le dimanche 25 octobre. Le premier tour proprement dit réunira 96 clubs, qui s’affronteront lors de 48 rencontres.

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Le match entre Exeter City et Hashtag United sera la première rencontre télévisée du tournoi. Les équipes qui poursuivront leur parcours devront ensuite franchir les étapes d’une éprouvante phase à élimination directe, jusqu’à la grande finale au stade de Wembley, le samedi 15 mai 2027.