Jürgen Klopp a confirmé vendredi, dans le cadre de sa présentation officielle, que Kosicke serait désormais auprès de la DFB « mon adjoint pour la stratégie, le développement et l’innovation ». Pour cela, il a déjà dû quitter son poste de directeur général de sa société Projekt Five et mettre un terme à son activité de conseil auprès d’autres entraîneurs en parallèle de Klopp. Kosicke accompagne Klopp depuis environ deux décennies et est considéré comme son homme de l’ombre.

« Il ne suffit pas que seul un entraîneur principal arrive », a déclaré Klopp. « Nous devons changer énormément de choses. Nous voulons retourner chaque pierre. » Kosicke est considéré comme l’« inventeur » du conseiller d’entraîneur, et il a épaulé Julian Nagelsmann jusqu’en 2021.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a déclaré au sujet de la mission de Kosicke : « Nous avons remarqué que Marc est un interlocuteur extrêmement important pour Jürgen. Il était clair que les deux étaient à ce point étroitement liés qu’on ne pouvait les avoir qu’en package. La question est alors toujours de savoir dans quel rôle. Jürgen l’a qualifié d’adjoint. Pour les sujets administratifs qui se déroulent en dehors du terrain. C’est ainsi que nous le comprenons. Marc doit désormais assumer ces tâches. Pas comme employé de la DFB, mais il a tous les accès et se coordonne. Il est une interface importante au sein de la fédération. Communication, sponsors, marketing : toutes ces questions qui occupent le staff au-delà du football. »

Par le passé, le natif de Brême et supporter revendiqué du Werder a également joué un rôle important pour le Bayern Munich, en transformant la mentalité du Mia san mia, associée au FC Bayern depuis déjà des décennies, en slogan officiel.

Kosicke a raconté les circonstances plutôt curieuses de cette histoire en 2023 dans une interview accordée à SPOX et GOAL. L’entretien faisait partie d’un grand récit multimédia sur l’histoire du Mia san mia, qui a été récompensé par le Grand Prix Online 2023 par la Fédération des journalistes sportifs allemands. Voici cette interview de l’époque à relire.

Monsieur Kosicke, vous êtes supporter du Werder et conseiller de l’ancien entraîneur à succès du Borussia Dortmund Jürgen Klopp. Comment se fait-il que ce soit précisément vous qui ayez fait du Mia san mia le slogan officiel du FC Bayern ?

Kosicke : En 2008, j’étais en route avec mon partenaire commercial de l’époque, Oliver Bierhoff, vers un événement de la FIFA en Suisse. Par hasard, Uli Hoeneß se trouvait dans le même avion. Il pestait contre ses propres joueurs et se plaignait que personne ne sache ce que le Bayern Munich signifiait réellement. Je lui ai alors demandé ce que, selon lui, le Bayern Munich signifiait exactement, et il n’a pas pu me donner de réponse claire.

Comment la suite s’est-elle déroulée ?

Kosicke : Je lui ai raconté que j’avais longtemps travaillé chez Nike et Adidas et qu’il y existait des sortes de bibles d’entreprise, dans lesquelles tous les employés sont informés des principales valeurs et des principaux messages de l’entreprise. Il m’a alors demandé si je pouvais concevoir quelque chose de ce genre pour le FC Bayern.

Vous l’avez pu.

Kosicke : Avec une ignorance à 100 %, mais beaucoup de confiance en moi, j’ai accepté (rires). Uli Hoeneß a ajouté qu’il ne voulait voir que moi, et aucun bataillon de porteurs de cravate de Roland Berger. Nous avons donc formé un groupe de travail hétérogène avec des personnes du fanshop et du marketing, avec le responsable du matériel et le coordinateur de la formation, avec Stefan Mennerich du département médias et le recruteur en chef Wolfgang Dremmler. Pendant quatre semaines, nous avons élaboré ensemble les valeurs du Bayern Munich.

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Et au bout du compte, cela a donné le Mia san mia ?

Kosicke : Non, pour moi, le slogan était fixé dès le départ. Je l’avais déjà en tête lors de ma conversation avec Hoeneß dans l’avion. Mais je ne l’avais pas encore mentionné à ce moment-là, sinon j’aurais directement grillé toutes mes cartouches. Avec le groupe de travail, nous n’avons ensuite plus fait que développer les valeurs qui allaient avec.

Sur quelles valeurs êtes-vous tombés ?

Kosicke : Au final, nous nous sommes mis d’accord sur 16 commandements. Par exemple : « Nous sommes une famille et nous nous soutenons mutuellement. » Ou : « Nous ne communiquons pas l’un sur l’autre en public. »

Quel a été l’avis de Hoeneß sur le résultat ?

Kosicke : Pour la présentation devant le directoire, j’ai fait relier quelques prototypes de la bible avec du véritable cuir de lederhose. Quand j’ai dévoilé le titre, tout le monde a été enthousiaste. Hoeneß a dit : « Super slogan, mais ce MIR est une station spatiale. » Sur la couverture, il n’était en effet pas écrit « Mia san mia », mais « Mir san mir ». En tant que natif de Brême, je ne maîtrisais pas le bavarois à 100 %. C’était la seule chose que nous devions encore modifier.

Comment cela s’est-il poursuivi ensuite ?

Kosicke : En dehors de la bible, j’ai aussi développé pour le FC Bayern une feuille de route d’accompagnement pour sa mise en œuvre au sein du club. Ma mission s’est arrêtée là. Avec l’émission de la facture, j’ai cédé mes droits sur le slogan et assuré : « Ne vous faites pas de souci, en tant que natif de Brême et conseiller de Jürgen Klopp, je ne vais pas me mettre en scène comme le grand inventeur du Mia san mia. » Chaque nouvelle recrue, qu’il s’agisse d’un employé de l’administration, d’un jeune joueur venu de Fürstenfeldbruck ou de Sadio Mane, devait recevoir cette bible en main comme mesure d’onboarding après son arrivée au FC Bayern, avec ce message : voilà qui nous sommes, voilà les valeurs que nous incarnons.

À quel point l’expression Mia san mia était-elle présente avant que vous n’en fassiez le slogan officiel ?

Kosicke : Je la connaissais depuis qu’adolescent, j’avais assisté au Weserstadion à une défaite tardive du Werder contre le FC Bayern. Le lendemain, le journal parlait de l’attitude Mia san mia du Bayern. Cela m’est toujours resté en mémoire. À l’époque, toutefois, l’état d’esprit derrière le Mia san mia était plus présent que l’expression en elle-même.