Selon Bild Marc Kosicke devrait à l’avenir être chargé de la stratégie et du développement de l’équipe nationale. Pour cela, il aurait déjà quitté ses fonctions de directeur général de son entreprise Projekt Five et mis un terme à ses activités de conseiller pour d’autres entraîneurs en plus de Klopp. Kosicke accompagne Klopp depuis près de deux décennies et est considéré comme son homme de l’ombre.

Par le passé, ce natif de Brême et supporter revendiqué du Werder a aussi joué un rôle important pour le FC Bayern, en transformant la mentalité du « Mia san mia », associée au FC Bayern depuis déjà des décennies, en slogan officiel.

Les circonstances assez curieuses de cette histoire, Kosicke les a racontées en 2023 dans un entretien accordé à SPOX et GOAL. Cet entretien faisait partie d’un grand récit multimédia sur l’histoire du Mia san mia, qui a été récompensé par le Grand Prix Online 2023 de l’Association des journalistes sportifs allemands. Voici l’entretien de l’époque à relire.

Monsieur Kosicke, vous êtes supporter du Werder et conseiller de l’ancien entraîneur à succès du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Comment se fait-il que ce soit précisément vous qui ayez fait du Mia san mia le slogan officiel du FC Bayern ?

Kosicke : En 2008, j’étais en route avec mon associé de l’époque, Oliver Bierhoff, vers un événement de la FIFA en Suisse. Par hasard, Uli Hoeneß était assis dans le même avion. Il pestait contre ses propres joueurs et se plaignait que personne ne sache ce que signifiait réellement le Bayern Munich. Je lui ai alors demandé ce que le Bayern Munich signifiait exactement à ses yeux, et il n’a pas été capable de me donner une réponse claire.

Comment la suite s’est-elle déroulée ?

Kosicke : Je lui ai raconté que j’avais longtemps travaillé chez Nike et Adidas et qu’il y existait ce qu’on appelle des bibles d’entreprise, dans lesquelles tous les employés sont informés des valeurs et messages les plus importants de l’entreprise. Il m’a alors demandé si je pouvais concevoir quelque chose de ce genre pour le FC Bayern.

Et vous l’avez pu.

Kosicke : Avec une ignorance totale à 100 %, mais beaucoup de confiance en moi, j’ai accepté (rires). Uli Hoeneß a ajouté qu’il ne voulait voir que moi, et pas une troupe de porteurs de cravate de chez Roland Berger. Nous avons donc formé un groupe de travail hétérogène avec des gens du fanshop et du marketing, avec l’intendant et le coordinateur du centre de formation, avec Stefan Mennerich du département médias et le chef recruteur Wolfgang Dremmler. Pendant quatre semaines, nous avons travaillé ensemble sur les valeurs du Bayern Munich.

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Et au bout du compte, il y avait le Mia san mia ?

Kosicke : Non, le slogan était fixé pour moi dès le départ. Je l’avais déjà en tête lors de ma conversation avec Hoeneß dans l’avion. Mais je ne l’ai pas mentionné à ce moment-là, sinon j’aurais immédiatement grillé toutes mes cartouches. Ensuite, avec le groupe de travail, nous n’avons plus fait que développer les valeurs qui s’y rattachaient.

À quelles valeurs êtes-vous arrivés ?

Kosicke : Au final, nous nous sommes mis d’accord sur 16 commandements. Par exemple : « Nous sommes une famille et nous nous soutenons les uns les autres. » Ou : « Nous ne communiquons pas l’un sur l’autre en public. »

Comment Hoeneß a-t-il apprécié le résultat ?

Kosicke : Pour la présentation devant le directoire, j’ai fait relier quelques prototypes de la bible avec du véritable cuir de lederhose. Quand j’ai dévoilé le titre, tout le monde était enthousiaste. Hoeneß a dit : « Super slogan, mais ce MIR est une station spatiale. » Sur la couverture, il n’y avait en effet pas écrit « Mia san mia », mais « Mir san mir ». En tant que natif de Brême, je ne maîtrisais pas le bavarois à 100 %. C’était la seule chose que nous devions encore changer.

Comment cela s’est-il poursuivi ensuite ?

Kosicke : En plus de la bible, j’ai aussi développé pour le FC Bayern une feuille de route d’accompagnement pour sa mise en œuvre au sein du club. Ma mission s’est arrêtée là. Au moment de la facturation, j’ai cédé mes droits sur le slogan et assuré : « Ne vous inquiétez pas, en tant que Brêmois et conseiller de Jürgen Klopp, je ne vais pas me mettre en scène comme le grand inventeur du Mia san mia. » Chaque nouvelle recrue, qu’il s’agisse d’un employé de l’administration, d’un jeune joueur venu de Fürstenfeldbruck ou de Sadio Mane, devait recevoir cette bible en main comme mesure d’onboarding après son arrivée au FC Bayern, avec ce message : voilà ce que nous sommes, voilà les valeurs que nous incarnons.

À quel point l’expression Mia san mia était-elle présente avant que vous n’en fassiez le slogan officiel ?

Kosicke : Je la connaissais depuis que, adolescent, j’avais assisté au Weserstadion à une défaite tardive du Werder contre le FC Bayern. Le lendemain, le journal parlait de l’attitude Mia san mia du Bayern. Cela m’est toujours resté en mémoire. À l’époque, l’état d’esprit derrière le Mia san mia était cependant plus présent que l’expression elle-même.