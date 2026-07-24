Mission particulière d’Uli Hoeneß : l’homme de l’ombre de Jürgen Klopp a marqué de manière décisive le Bayern Munich

Jürgen Klopp a confirmé vendredi, dans le cadre de sa présentation officielle, que Kosicke serait désormais à la DFB « mon adjoint pour la stratégie, le développement et l’innovation ». Pour cela, il a déjà dû quitter son poste de directeur général de sa société Projekt Five et a mis fin à son activité de conseil jusqu’ici exercée pour d’autres entraîneurs aux côtés de Klopp. Kosicke accompagne Klopp depuis près de deux décennies et est considéré comme son homme de l’ombre.

« La venue d’un seul sélectionneur ne suffit pas », a déclaré Klopp. « Nous devons changer énormément de choses. Nous voulons retourner chaque pierre. » Kosicke est considéré comme « l’inventeur » du conseiller d’entraîneur ; jusqu’en 2021, il a épaulé Julian Nagelsmann.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, a déclaré au sujet du rôle de Kosicke : « Nous avons remarqué que Marc est un interlocuteur extrêmement important pour Jürgen. Il était clair que les deux sont liés de manière si étroite qu’on ne peut les avoir qu’en package. La question est alors toujours de savoir dans quel rôle. Jürgen l’a qualifié d’adjoint. Pour les questions administratives qui se déroulent en dehors du terrain. C’est ainsi que nous le comprenons. Marc doit à l’avenir assumer ces missions. Pas comme employé de la DFB, mais il a tous les accès et se coordonne. C’est une interface importante au sein de la fédération. Communication, sponsors, marketing - toutes ces questions qui occupent le staff au-delà du football. »

Par le passé, ce natif de Brême et supporter affiché du Werder a aussi joué un rôle important pour le FC Bayern - en transformant la mentalité du « Mia san mia », associée au FC Bayern depuis déjà des décennies, en slogan officiel.

Les circonstances assez curieuses de cette histoire ont été racontées par Kosicke en 2023 dans une interview accordée à SPOX et GOAL. L’entretien faisait partie d’un grand dossier multimédia sur l’histoire du Mia san mia, qui a été récompensé par le Grand Prix Online 2023 de l’Association des journalistes sportifs allemands. Voici l’interview de l’époque à relire.

Monsieur Kosicke, vous êtes supporter du Werder et conseiller de l’ancien entraîneur à succès du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp. Comment se fait-il que ce soit précisément vous qui ayez fait du « Mia san mia » le slogan officiel du FC Bayern ?

Kosicke : En 2008, j’étais en route avec mon associé de l’époque Oliver Bierhoff vers un événement de la FIFA en Suisse. Par hasard, Uli Hoeneß se trouvait dans le même avion. Il pestait contre ses propres joueurs et se plaignait que personne ne sache ce que le Bayern Munich signifiait réellement. Je lui ai alors demandé ce que, selon lui, le Bayern Munich signifiait exactement - et il n’a pas été capable de me donner une réponse claire.

Comment la suite s’est-elle déroulée ?

Kosicke: Je lui ai expliqué que j’avais longtemps travaillé chez Nike et Adidas et qu’il y existe ce qu’on appelle des bibles d’entreprise, dans lesquelles tous les employés sont informés des valeurs et messages les plus importants de l’entreprise. Il m’a alors demandé si je pouvais concevoir quelque chose de ce genre pour le FC Bayern.

Et vous l’avez pu.

Kosicke: Avec une ignorance à 100 %, mais beaucoup de confiance en moi, j’ai accepté (rires). Uli Hoeneß a ajouté qu’il ne voulait voir que moi, et pas une troupe de porteurs de cravate de chez Roland Berger. Nous avons donc formé un groupe de travail hétérogène avec des gens de la boutique des supporters et du marketing, avec l’intendant et le coordinateur de la formation des jeunes, avec Stefan Mennerich du département médias et le chef recruteur Wolfgang Dremmler. Pendant quatre semaines, nous avons élaboré ensemble les valeurs du Bayern Munich.

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Et au bout du compte, cela a donné le « Mia san mia » ?

Kosicke : Non, pour moi, le slogan était fixé dès le départ. Je l’avais déjà en tête lors de ma discussion avec Hoeneß dans l’avion. Mais je ne l’ai pas mentionné à ce moment-là, sinon j’aurais grillé toutes mes cartouches d’entrée. Avec le groupe de travail, nous avons ensuite seulement développé les valeurs qui allaient avec.

À quelles valeurs êtes-vous arrivés ?

Kosicke: Au final, nous nous sommes mis d’accord sur 16 commandements. Par exemple : « Nous sommes une famille et nous nous soutenons les uns les autres. » Ou : « Nous ne communiquons pas les uns sur les autres en public. »

Quel a été l’avis de Hoeneß sur le résultat ?

Kosicke: Pour la présentation devant le directoire, j’ai fait relier quelques prototypes de la bible avec du véritable cuir de lederhose. Quand j’ai dévoilé le titre, tout le monde était enthousiaste. Hoeneß a dit : « Super slogan, mais ce MIR est une station spatiale. » Sur la couverture, il n’était en effet pas écrit « Mia san mia », mais « Mir san mir ». En tant que natif de Brême, je ne maîtrisais pas le bavarois à 100 %. C’était la seule chose que nous devions encore modifier.

Comment la suite s’est-elle passée ?

Kosicke: En plus de la bible, j’ai aussi développé pour le FC Bayern une feuille de route d’accompagnement pour sa mise en œuvre au sein du club. Ma mission s’arrêtait là. En émettant la facture, j’ai cédé mes droits sur le slogan et j’ai assuré : « Ne vous inquiétez pas, en tant que natif de Brême et conseiller de Jürgen Klopp, je ne vais pas me mettre en scène comme le grand inventeur du Mia san mia. » Chaque nouvelle recrue - qu’il s’agisse d’un employé du siège, d’un jeune joueur de Fürstenfeldbruck ou de Sadio Mane – devait recevoir cette bible en main comme mesure d’onboarding après son arrivée au FC Bayern, avec ce message : voilà qui nous sommes, voilà les valeurs que nous incarnons.

Dans quelle mesure l’expression « Mia san mia » était-elle présente avant que vous n’en fassiez le slogan officiel ?

Kosicke: Je la connaissais depuis que, adolescent, j’avais vécu au Weserstadion une défaite tardive du Werder contre le FC Bayern. Le lendemain, le journal parlait de l’attitude « Mia san mia » du Bayern. Cela m’est toujours resté en mémoire. À l’époque, l’état d’esprit derrière le Mia san mia était toutefois plus présent que l’expression elle-même.