L’Espagnol Marc Cucurella, fraîchement recruté par le Real Madrid, a créé l’événement sur le marché des transferts en appelant publiquement son ancien coéquipier à le rejoindre au stade Santiago Bernabéu dès la fin de la Coupe du monde 2026.

Cocorella, 27 ans, a officiellement signé un contrat de six ans avec le Real Madrid, pour un montant de 51,8 millions de livres sterling, quittant Chelsea à la demande de l’entraîneur José Mourinho.

Dès que son transfert a été officialisé, le latéral espagnol a exprimé son souhait de retrouver son ancien partenaire des Blues, la star argentine Enzo Fernández, sous les couleurs merengue.

« Enzo est un joueur formidable et un ami », a-t-il confié à The Sun. « Il m’a félicité pour ma signature au Real Madrid et j’espère qu’il suivra mon exemple. Je serais très heureux si ce transfert se concrétisait. »

Il a ajouté : « Nous étions très heureux ensemble à Chelsea, et avoir la chance de signer au Real Madrid le même été serait exceptionnel. Je lui souhaite bonne chance et j’espère qu’il deviendra joueur du Real Madrid. »

Ces propos alimentent le flou autour de l’avenir de Fernández (25 ans) chez les Blues, d’autant qu’il a été écarté deux fois par l’ex-coach Liam Rossignol lors d’une saison 2025-2026 déjà tumultueuse.

Cette mise à l’écart faisait suite à des propos tenus par l’Argentin devant les médias : « J’aime vraiment Madrid, ça ressemble à Buenos Aires », avait-il lancé, avant d’ajouter, interrogé sur un éventuel déménagement : « Bien sûr ».

Interrogé après une rencontre de Ligue des champions, il avait déjà avoué ne « pas savoir » s’il resterait à Chelsea la saison suivante, précisant : « La Coupe du monde arrive vite, on verra bien ce qui se passera après. »

Ces éléments annoncent un été agité pour la direction des Blues, déjà confrontée à l’intérêt manifeste du Real et aux indices laissés par le joueur. Depuis Madrid, Cucurella guette donc avec impatience l’arrivée de son ami pour concrétiser le « rêve blanc ».