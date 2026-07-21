Dans le podcast « DAB | Der Audiobeweis Spezial – Édition Coupe du monde » de Sky Autriche, l’ancien international allemand a réclamé une fermeté sans faille et des sanctions à la hauteur des faits.

Immédiatement après la défaite 0-1 en finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, les deux Argentins Nahuel Molina et Leandro Paredes s’étaient illustrés par des gestes particulièrement déplacés.

Le latéral de l’Atlético de Madrid a d’abord asséné un coup de poing à la poitrine de Rodri, qui passait en célébrant sa victoire sans chercher la provocation. Lorsque Eric Garcia, du Barça, a voulu porter secours à son coéquipier, il s’est à son tour retrouvé dans la ligne de mire de la colère de Molina.

L’arrière droit a ensuite poussé au sol Eric García, tandis que Leandro Paredes intervenait à son tour en étranglant l’Espagnol. Gavi, tentant de calmer les esprits, a également été frappé et expédié au sol par le milieu de terrain argentin.

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Dietmar Hamann réclame une suspension d’un an

Pour éviter que de tels comportements honteux ne se reproduisent, il faut désormais sévir, estime Hamann : « Je les suspends tous les deux pendant un an, ensuite qu’ils décident s’ils veulent revenir. Mais ce genre de choses, ça ne passe pas. »

« Aucune indulgence », tranche l’ancien milieu de terrain de 52 ans. « Il faut sanctionner, et il ne faut pas être trop laxiste. Je les mettrais tous les deux hors jeu pendant douze mois. »

Pourtant, l’Argentine aurait dû susciter beaucoup de sympathie tout au long du tournoi grâce aux excellentes performances de sa superstar Lionel Messi. « Tout cela a été en grande partie gâché », a estimé Hamann.

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La FIFA va enquêter sur ces incidents

On ignore encore si Molina et Paredes seront sanctionnés, et de quelle manière. Dans un communiqué cité par plusieurs médias internationaux, dont la chaîne ESPN, la FIFA indique qu’un procureur chargé des questions disciplinaires et éthiques a été nommé pour enquêter sur d’éventuelles infractions liées aux incidents survenus après la rencontre. De plus amples détails devraient être communiqués dès que le rapport correspondant sera disponible.

De son côté, le gardien espagnol Unai Simón a incarné un vainqueur bien plus élégant : une fois la poussière retombée, il est allé serrer la main de chaque joueur argentin en leur souhaitant bonne chance.