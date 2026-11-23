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Rafael Nadal a pris place pour la première fois à la table de la présidence du Real Madrid, juste à la droite de Florentino Pérez, une scène qui a semblé à beaucoup être l'annonce officieuse du prochain président du club madrilène.

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Cela s'est produit lors de l'assemblée annuelle tenue par le club cette semaine, au cours de laquelle ont été approuvés les comptes de la saison dernière, le budget de la saison en cours et les cotisations des membres pour l'année prochaine. À l'issue de l'assemblée ordinaire, une assemblée extraordinaire a validé la nomination de la légende du tennis espagnol au conseil d'administration du club.

Pérez n'a pas attendu la ratification définitive : il a demandé aux membres délégués d'autoriser Nadal à rejoindre la table de la présidence et à prendre ses fonctions au sein du conseil, une initiative accueillie très chaleureusement dans la salle.

En présentant Nadal, Pérez a déclaré : « Rafa est une personne qui a gagné le respect et l'affection de millions de gens grâce à sa personnalité, à son comportement sur le terrain et en dehors, et à son engagement indéfectible envers les valeurs qui grandissent le sport. »

Pour beaucoup de personnes présentes, le fait de l'installer à la droite du président n'avait rien d'un simple protocole : c'était un message clair indiquant qu'il est préparé pour lui succéder un jour.

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Cette hypothèse trouve ses racines dans la place particulière qu'occupe Nadal en Espagne. Il n'est pas seulement un champion de tennis aux 22 titres du Grand Chelem, mais aussi un symbole sportif qui fait l'objet d'un rare consensus, connu pour son attachement affiché au Real Madrid depuis l'enfance.

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Par ailleurs, son entrée au conseil d'administration lui offre l'occasion de découvrir de l'intérieur le fonctionnement de l'un des plus grands clubs du monde, des dossiers financiers aux droits de retransmission télévisée en passant par le développement commercial.

Mais ce scénario idyllique suscite de sérieux doutes. Le journaliste espagnol Antón Meana a posé, dans l'émission « Carrusel Deportivo » de la radio Cadena SER, deux questions décisives : Nadal est-il vraiment prêt à présider le Real Madrid, avec toutes les pressions et les décisions qu'implique la fonction ? Et sera-t-il un président aux pleins pouvoirs comme Pérez, tenant les rênes et prenant toutes les décisions, ou une simple vitrine face aux supporters pendant qu'un directeur exécutif dirige le club en coulisses ?

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Meana a cité l'exemple d'Iker Casillas, qui ambitionnait de présider la Fédération espagnole de football sans être prêt pour le poste, en soulignant que présider le Real Madrid est extrêmement difficile.

« Être ambassadeur, c'est une chose ; être membre du conseil d'administration, c'en est une autre ; mais présider le Real Madrid, c'est complètement différent. L'événement d'hier ressemblait à une présentation officielle du prochain président, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple », a-t-il déclaré.

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De son côté, le journaliste espagnol Jesús Gallego a estimé, lors d'une intervention dans l'émission, que Nadal avait largement le temps d'acquérir de l'expérience et que son accession à la présidence n'aurait lieu ni le mois prochain ni l'année prochaine.

Il a ajouté que, lorsqu'il prendra ses fonctions, il sera épaulé par un ou deux directeurs exécutifs et qu'il apprendra alors comment se concluent les transferts, comment on négocie avec les agents de joueurs et quelle est la nature du conflit avec LaLiga, présidée par Javier Tebas.

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Mais le plus grand doute, selon Gallego, concerne la capacité de Nadal à prendre des décisions tranchées. Pérez dispose d'un pouvoir exécutif absolu et prend parfois des décisions sans l'aval de ses subordonnés. Le choix de José Mourinho comme entraîneur a d'ailleurs été sa décision personnelle et non négociable.

Gallego estime que Nadal ne pourra pas en faire autant à ses débuts et qu'il lui faudra peut-être dix ans de présidence pour atteindre ce niveau de fermeté.

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Entre l'accueil enthousiaste au sein du club et les doutes sur sa capacité à assumer la fonction, l'entrée de Nadal au conseil d'administration reste la première étape d'un long chemin, au bout duquel on saura si la légende est capable de passer du siège d'honneur au fauteuil décisionnel le plus exigeant du football espagnol.