Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), a révélé la véritable nature de ses ambitions en présentant un plan visant à vendre une part du jeu mondial à des investisseurs privés, une démarche qui, selon l'auteur, justifie qu'on l'arrête et qu'on le destitue de la présidence de la FIFA.

Selon un article du journaliste Felix Keith, publié dans le journal britannique « Mirror », la FIFA, une organisation à but non lucratif, a généré 13 milliards de dollars au cours des quatre dernières années, mais Infantino l'a poussée vers davantage d'expansion et de gains commerciaux, à travers des compétitions plus grandes et plus fréquentes, des prix de billets plus élevés, et davantage de divertissement, de célébrités et de personnalités politiques dans les tribunes.

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Malgré la controverse qui a accompagné son mandat, notamment le refus d'un visa à un arbitre somalien, les difficultés de déplacement des Iraniens lors du Mondial 2026 et l'intervention du président américain Donald Trump dans les procédures disciplinaires, Infantino a bénéficié d'un large soutien, puisque le « Mirror » a rapporté que plus de 200 membres de la FIFA ont soutenu sa réélection.

Mais son dernier plan a suscité une large colère : Infantino veut en effet créer une filiale d'une valeur de 20 milliards de dollars et vendre 20 % de la société FIFA Forward Enterprise à des investisseurs contre 4,2 milliards de dollars.

« Un pot-de-vin manifeste »

Selon des rapports de presse, le groupe d'investisseurs proposé est mené par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. Infantino a également informé les membres que chacune des 211 fédérations recevrait 40 millions de dollars d'ici janvier prochain si elle approuvait la proposition avant le 19 septembre, ce qu'une source a qualifié, auprès du journal « Times », de « pot-de-vin manifeste ».

Keith estime que ce plan représente une tentative audacieuse d'imposer la volonté d'Infantino, influencé par le style de Donald Trump, soulignant son rapprochement avec le président américain, y compris la création d'un prix de la paix au sein de la FIFA, ainsi que la possibilité qu'il occupe le poste de commissaire de la société proposée après avoir quitté la présidence de la Fédération internationale.

L'auteur décrit Infantino comme ayant bâti un « culte de la personnalité » autour de lui, citant son apparence, son fameux discours « Aujourd'hui je ressens » et ses longs messages adressés à ses détracteurs, estimant que son orgueil est devenu un véritable danger pour le football mondial.

Keith compare son projet au choc de la Super Ligue européenne de 2021, appelant les fédérations les plus grandes et les plus influentes à s'opposer au plan, même si les pays plus petits pourraient être attirés par les promesses d'argent.

Il estime que la position de l'UEFA, de la Fédération anglaise et de la CONCACAF représente un début prometteur pour faire échouer le projet, considérant que l'abandon du plan pourrait également entraîner la chute d'Infantino de la présidence de la FIFA, si un concurrent capable de l'affronter venait à émerger, affirmant que le football se trouve au bord d'une pente glissante et qu'il faut s'opposer à l'orgueil d'Infantino.