Mino Raiola réagit à sa suspension et rassure Pogba et de Ligt

Mino Raiola, le sulfureux agent italo-néerlandais, a publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il conteste sa suspension de trois mois.

La fédération italienne de football a prononcé ce jeudi une suspension de trois mois à l'encontre de Mino Raiola. Pendant cette période, ce dernier ne pourra pas pratiquer son activité d'agent. Le motif ? Il serait intervenu illégalement dans un transfert qui ne le concernait pas, en l'occurrence celui de Gianluca Scamacca (de à Zwolle). Il doit donc en payer le prix aujourd'hui.

Pour Raiola, cette sanction tombe très mal puisque le mercato estival s'ouvre dans moins d'un mois. Le truculent agent avait plusieurs dossiers chauds et importants à gérer, comme celui de Paul Pogba, que l'on annonce sur le départ à . Matthijs De Ligt, la pépite de l' , appartient également à son écurie et se retrouve dans une situation identique avec plusieurs offres intéressantes à sa disposition. Enfin, il y a aussi les cas de Blaise Matuidi, de Moise Kean et de Lorenzo Insigne, tous en fin de contrat bientôt avec leurs clubs respectifs.

Raiola n'a pas tardé à réagir à sa suspension. Sur Twitter, il a publié un message dans lequel il s'est d'abord dit scandalisé par le traitement dont il fait objet. "Cette SUSPENSION ITALIENNE n'est pas une surprise, malheureusement. Ce qui me préoccupe personnellement, c’est qu’il s’agisse d’une peine due à une volonté politique, sans tenir dûment compte de la raison du droit (…) C’est une peine basée sur de faux motifs et de mensonges. La loi et la justice doivent toutefois prévaloir dans tout système civil et correct et j’espère que ma position sera remise dans les lignes appropriées dans les prochaines étapes de cette histoire".

"Je rechercherai justice contre cette injustice"

Celui qui est considéré comme l'un des agents les plus puissants et les plus influents du circuit juge que ceux qui l'ont puni l'ont fait uniquement pour se venger par rapport aux propos qu'il avait tenus par le passé : "je suppose que la Fédération italienne de football ne m'a pas pardonné quand j'ai étalé mes critiques sur leur rôle dans le désastreux état du football italien, ainsi que sur leur rôle dans le dernier épisode du problème du racisme et que mes opinions auraient pu influencer l'évaluation de la situation".

Enfin, Raiola a affirmé qu'il va faire appel, qu'il se battra pour faire valoir ses droits et que les joueurs qu'il représente n'ont absolument aucune raison de s'inquiéter : ""Je rechercherai justice contre cette injustice et contre la liberté d'expression devant toutes les juridictions judiciaires possibles dans la mesure où ma tâche principale est dans l'intérêt du football italien (…) Je mènerai fièrement ce combat afin d'obtenir ce qui est conforme à la loi. Cette discussion est confinée au territoire italien et n'a aucune répercussion sur les joueurs que je représente."