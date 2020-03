Mino Raiola : "La FIFA, c’est comme un dictateur communiste"

L'influent agent a exprimé son mécontentement, alors que la FIFA s'applique ces derniers mois a limiter les commissions touchées par les agents.

Plus les années passent, plus l'influence des agents semble grandissante dans la sphère du football. Alors que certains représentants de joueurs touchent parfois de très importantes sommes sur le marché des transferts, la FIFA est décidée non pas à combattre ceci, mais bien à encadrer un peu plus la profession.

De ce fait, l'instance internationale s'applique ces derniers mois a limiter les commissions touchées par les agents, dans le but d'éviter certaines dérives. Forcément, ce combat n'est pas vraiment du goût des principaux concernés. Dernier en date à faire part de son mécontentement ? Un certain Mino Raiola, agent très influent, représentant notamment les intérêts de joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ou encore Matthijs de Ligt, qui s'est exprimé dans les colonnes de Marca.

"La FIFA, c’est comme un dictateur communiste qui dit tout le temps au peuple ce qu’il doit faire. Mais le peuple s’en est déjà rendu compte. L’opposition est frontale et transparente. Nous travaillons avec la fédération suisse parce que nous voulons combattre depuis la . Nous cherchons un mode de travail plus transparent. Si la FIFA l’accepte, tant mieux. Elle doit nettoyer la table, dire quels sont nos droits. Pour le moment, elle ne fait que dire qu’elle décide et c’est tout. C’est ridicule", a-t-il pesté. Remonté.