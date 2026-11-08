Comment regarder Minnesota United contre San Jose Earthquakes avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 19:00 Allianz Field

Minnesota United reçoit San Jose Earthquakes à l’Allianz Field de Saint Paul, dans le Minnesota, pour un match de saison régulière de Major League Soccer qui compte pour les deux équipes dans la Conférence Ouest.

Minnesota United aborde cette rencontre en grande forme. Douzième au classement de la Conférence Ouest, l’équipe reste sur deux victoires consécutives, dont un succès convaincant 1-3 sur le terrain de Los Angeles FC. La formation de Cameron Knowles a été difficile à battre ces dernières semaines.

San Jose arrive dans le Minnesota à la troisième place de la Conférence Ouest. Cette rencontre revêt donc une réelle importance pour le classement d’Earthquakes en vue des play-offs. L’équipe de Bruce Arena a toutefois manqué de régularité, alternant victoires, série de matches nuls et lourde défaite face au FC Dallas.

Les confrontations récentes entre ces deux clubs ont nettement tourné à l’avantage de Minnesota. L’équipe a inscrit cinq buts face à San Jose lors de leur dernier duel en MLS, un résultat que le camp d’Earthquakes n’aura pas oublié.

Kelvin Yeboah mènerait l’attaque de Minnesota dans le onze de départ pressenti, tandis que San Jose comptera sur Timo Werner pour apporter une touche de créativité dans une bataille qui s’annonce disputée au milieu de terrain.

Les deux équipes disposent également de joueurs de qualité sur le banc et, alors que le classement est serré dans la Conférence Ouest, aucune ne peut se permettre de rester passive. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce choc de MLS en direct.

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