Militao et Vinicius : deux prolongations stratégiques pour le Real Madrid

Par Jorge C. Picón.

Le Real Madrid travaille sur son futur proche, mais aussi pour le long terme, et cela commence par prendre soin des jeunes talents qu'il a dans son effectif. Deux d'entre eux sont Militao et Vinicius Junior et, comme l'a appris Goal, leurs prolongations seront discutées cette saison dans les bureaux du club. Bien que tous deux aient encore plusieurs années de contrat (jusqu'en 2025 pour le défenseur central et jusqu'en 2024 pour l'ailier), l'idée est d'élever leur position sur l'échelle des salaires afin, en plus de reconnaître leur grande évolution et leur importance dans l'équipe, de faire peur aux clubs européens intéressés.

Clauses à 1000 millions d'euros

Le salaire des deux joueurs est d'environ 3,5 millions d'euros et l'idée est de procéder à une grande augmentation pour les deux brésiliens, en tenant compte du fait que ce sera un contrat qui les liera à Madrid pour plusieurs années supplémentaires. L'idée est qu'ils seront la propriété des Blancos jusqu'en 2027. Avec cela, ils obtiendront deux joueurs qui n'ont que 21 ans dans le cas de Vini et 23 ans dans le cas de Militao, donc ils termineront leurs contrats à 26 et 28 ans, avec encore de la marge pour signer un nouveau contrat. En outre, la clause sera portée à 1 000 millions d'euros, une pratique déjà courante au sein du Real Madrid, puisque déjà opérée avec d'autres joueurs comme Fede Valverde ou Karim Benzema.

Marca a déjà rapporté que la continuité de Militao est devenue une priorité à Madrid. Chelsea étant à la recherche d'un nouveau défenseur central, le club veut lui montrer sa confiance et s'assurer qu'il est un élément clé de son système défensif. Le duo qu'il forme avec David Alaba est devenu l'un des plus forts du continent. Sans aller plus loin, ils sont l'une des équipes les plus hermétiques d'Europe (20 buts encaissés en championnat) et ont été les leaders statistiques de la phase de groupe de la Ligue des champions. Sa prestation à Paris, malgré la défaite contre le PSG, montre qu'à son jeune âge, il est l'un des meilleurs.

Des piliers du projet galactique à venir

L'article continue ci-dessous

Dans le cas de Vinicius, sa progression cette année a été dévastatrice. Bien que le conseil d'administration ait eu une confiance aveugle en lui, son développement a été si rapide qu'il en est surprenant. Il compte 16 buts et 10 passes décisives, qui ont été fondamentaux dans la lutte pour la La Liga. La Maison Blanche ne l'a jamais mis en vente, et a rejeté plusieurs tentatives d'autres clubs qui voulaient négocier pour lui au fil des ans. Aujourd'hui, il récolte les fruits de cette confiance. L'idée est d'en faire un élément important du projet galactique.

Bien que les pourparlers débutent dans les semaines à venir, le club et les joueurs ont l'idée de conclure l'affaire cet été. Dans les deux cas, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour signer, puisque l'intention de Militao et Vinicius est de rester au Real Madrid. Deux joueurs avec qui assurer le présent et l'avenir.