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Milan, Zidane nomme Rabiot parmi les capitaines de l’équipe de France : les autres choix du sélectionneur

Milan AC

Nouvelle intéressante en provenance de France : selon RMC Sport, le nouveau sélectionneur Zidane nomme Rabiot parmi les quatre capitaines

La France repart avec Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur et quatre rendez-vous de Ligue des nations : la Turquie le 25 septembre, la Belgique le 28 septembre, l’Italie le 2 octobre et de nouveau la Belgique le 5 octobre prochain. Une information très intéressante arrive directement de la réputée RMC Sport : le nouveau sélectionneur des Bleus aurait choisi les 4 capitaines de l’équipe. Dans la liste figure le joueur de l’AC Milan Adrien Rabiot, avec Kylian Mbappè, Ousmane Dembelè et jules Koundè. Ce choix a été fait à la fois en raison du leadership déjà établi au sein du vestiaire et aussi en fonction du nombre de sélections.



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