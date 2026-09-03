Milan, voici Moreira : « Je préfère jouer à droite, prêt pour la Juve »

À l’occasion de la rencontre avec les supporters de l’AC Milan au Flagship Store de via Dante à Milan, le nouveau joueur milaniste Diego Moreira s’est exprimé lors d’un point presse et a évoqué ses premières sensations depuis son arrivée à l’AC Milan, ainsi que les objectifs de cette saison.





Comment se passe ton adaptation ? Es-tu prêt à jouer contre la Juventus après deux matches sur le banc ?





« Mes premiers jours ont été magiques. C’est une nouvelle expérience : mes coéquipiers m’ont bien accueilli dès le premier jour et je me sens chez moi depuis mon arrivée ici. Pour moi, il a été simple de m’adapter. Bien sûr que je suis prêt à jouer et j’attends seulement mon moment : je pense que le coach me fera entrer au bon moment, pour lui comme pour moi »





Où préfères-tu jouer sur le terrain ?





« Dans notre façon de jouer, je préfère le côté droit. J’en ai parlé avec le coach et c’est le poste où je me sens le mieux »





Tu as choisi le numéro 22, celui de Kaká... Pourquoi ?





« Le 7 n’était pas disponible parce qu’il y avait encore Santi Gimenez. J’ai dû choisir un autre numéro et j’ai pris le 22 parce que c’est mon âge actuel »





L’AC Milan a beaucoup investi sur toi : ressens-tu cette pression ?





« Je ne dirais pas que je ressens la pression, mais je me sens plutôt honoré. Si le club investit autant d’argent sur certains joueurs, cela veut dire qu’il croit en eux. C’est le moment de montrer qu’ils ont eu raison de croire en moi et donc je donnerai tout sur le terrain pour mon équipe et pour les supporters »





Cet été, tu t’es entraîné avec le maillot de Saelemaekers : une coïncidence ou tu savais déjà que tu allais venir à l’AC Milan ?





« Honnêtement, ce n’était qu’une coïncidence. Il m’a donné son maillot quand nous étions ensemble en sélection, parce que c’est un très grand ami à moi et parce que ce maillot me plaisait. Je l’ai emporté en vacances et je l’ai porté : quelques semaines plus tard, j’ai signé à l’AC Milan et ce n’était qu’une coïncidence »





Pourquoi as-tu choisi l’AC Milan et pas d’autres clubs italiens ?





« L’AC Milan est l’un des plus grands clubs d’Italie et quand un club de ce niveau montre de l’intérêt pour toi, tu ne réfléchis pas à deux fois. Quand on m’a dit qu’ils s’intéressaient à moi, j’ai repensé aux grands moments de l’AC Milan : c’est l’un des plus grands clubs d’Italie, je suis heureux d’être ici »





Tu peux nous raconter les négociations ? Cela a été un accord éclair...





« Honnêtement, ce n’est pas quelque chose dont je m’occupe, je suis un joueur et ce sont mes agents qui s’en sont chargés : ils ont fait un grand travail et je suis très heureux, comme je l’ai dit. En tant que joueur, ma seule préoccupation est de jouer au football et c’est la raison pour laquelle je suis ici »





Ton objectif est-il d’être le meilleur jeune du championnat de Serie A ?





« Mon objectif principal est de gagner des matches avec l’équipe. Mes objectifs personnels viennent après. Si tu n’atteins pas les objectifs de l’équipe, tu ne peux même pas obtenir de récompenses individuelles, donc je ferai mon travail sur le terrain et les choses viendront ensuite »



