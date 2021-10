Milan – Vérone (3-2), Giroud participe à la remontada milanaise

De retour dans le onze milanais, l’attaquant français a contribué au succès renversant récolté par l’AC Milan face à Vérone (3-2).

En accueillant Vérone ce samedi à San Siro, l’AC Milan pensait connaitre une soirée tranquille mais au final les Lombards ont dû puiser dans leurs réserves pour assurer les trois points. Bousculés, ils ont même eu à remonter un retard de deux buts avant d’aller chercher la victoire (3-2).

Ce succès est leur septième en huit matches et il leur permet de s’installer en tête du championnat, en attendant la sortie de Naples, dimanche face à Torino.

Après une première période catastrophique, marquée par des buts encaissés de la part de Capri (7e) et Barak (24e sur pénalty), les Rossonerri se sont donc retroussé les manches. Et c’est Olivier Giroud qui a amorcé leur réveil.

Giroud a montré la voie à suivre

Lors de ce qui était sa 4e apparition en Serie A, l’attaquant français a su remettre les siens dans le sens de la marche en plaçant une belle tête (59e), à la réception d’un service de Rafael Leao. Une réalisation qui a un peu sauvé sa prestation du soir, assez terne jusqu’à ce but.

A 1-2, Milan a retrouvé la confiance et il parvenait à recoller au score à un quart d’heure du terme. Franck Kessie transformait un pénalty obtenu suite à la consultation de la VAR. Ça faisait 2-2 et on ne jurait pas cher alors de la peau des visiteurs.

Ce qui devait arriver ensuite arriva à la 78e minute. Et ce fut un but contre son camp. Koray Gunter a trompé son propre gardien en se ratant sur un dégagement. Les Lombards étaient heureux de bénéficier de ce coup du sort, mais cette réussite ils l’ont clairement provoquée. Et cette victoire renversante est la meilleure des préparations pour le match de Ligue des Champions à venir contre Porto.