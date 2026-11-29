Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

En août 2025, Ardon Jashari est arrivé au Milan après de longues négociations, parfois tendues, avec Bruges, et avec beaucoup d’attentes et de rêves : « Même si d’autres clubs se sont manifestés, je ne voulais que le Milan. »

Il venait de remporter la Coupe de Belgique et d’être élu meilleur joueur du championnat. À San Siro, toutefois, il a tout juste eu le temps de faire ses débuts contre la Cremonese, lors d’un malheureux 0-1 pour les visiteurs. Quelques jours plus tard, il s’est fracturé le péroné lors d’un choc à l’entraînement. Il a terminé sa première saison au Milan avec 17 apparitions toutes compétitions confondues, car un certain Luka Modric avait pris sa place.

L’arrivée de Ruben Amorim a toutefois coïncidé avec davantage d’occasions de jouer. Le Suisse a pu tenter sa chance sans devoir attendre à chaque fois que Modrić soit laissé au repos. À Udine, le 25 octobre, le Portugais les a alignés ensemble dès le coup d’envoi et les a laissés sur le terrain jusqu’à la fin.

Puis les passages sur le banc ont repris : huit minutes dans le derby, onze à Gênes. À la mi-temps du match contre Frosinone, après presque un mois, Amorim lui a de nouveau accordé une mi-temps entière. Jashari s’est illustré en trois minutes en inscrivant son premier but en Serie A sous le maillot du Milan. Il est encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’un tournant définitif : jeudi, contre l’Olympiacos, le Suisse s’est montré hésitant pendant 60 minutes avant de se reprendre dans la dernière demi-heure, comme toute l’équipe.

Publicité Publicité

C’est surtout en championnat que la différence se fera sentir. En Ligue Europa, Amorim l’a titularisé cinq fois sur cinq ; en Serie A, il lui a fallu dix apparitions pour atteindre 351 minutes de jeu : trois titularisations et sept entrées en cours de match. À elles seules, les rencontres à Udine et à Bologne représentent plus de la moitié de son temps de jeu. Face à Cagliari, en l’absence de Modric, blessé, ce sera à lui de jouer : une belle occasion d’écarter la perspective d’un transfert.

Car oui, la direction du Milan a commencé à avoir quelques doutes sur l’ancien joueur de Bruges. Pour un investissement de 38 millions d’euros, ses performances n’ont jusqu’ici été ni exceptionnelles ni régulières. À l’heure actuelle, Cardinale ne considère pas Jashari comme intransférable.

Le PSV s’est manifesté ces derniers jours en prenant directement contact avec les agents du joueur : le club néerlandais veut vraiment le recruter en janvier. Mais la formule reste le point de blocage : son offre serait un prêt avec option d’achat, tandis que le Milan n’envisagerait que des propositions de transfert définitif à hauteur de 30 à 35 millions d’euros. Le PSV n’est pas le seul club intéressé par Jashari, dont la situation sera à suivre dans les prochaines semaines. Mais il y a d’abord le test face à Cagliari, qu’il ne doit pas manquer : il peut changer l’avenir du Suisse.