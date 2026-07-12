Trincao et le Sporting CP vont se séparer lors de ce mercato estival. L’ailier portugais, représenté par Jorge Mendes, intéresse le Milan, où il retrouverait Amorim, avec qui il a déjà travaillé avec succès. Ses caractéristiques techniques et son éthique de travail collent parfaitement à la philosophie du nouvel entraîneur rossonero.





Mais cet intérêt pourrait bien rester à l’état de rumeur : Al Ahli a déjà formulé une proposition colossale, quasi inatteignable pour la plupart des clubs européens. Le club saoudien offrirait 45 millions d’euros au Sporting CP et un contrat pluriannuel de 11 millions d’euros par saison au joueur, qui aurait déjà donné son accord de principe.