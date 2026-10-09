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Milan, tout le monde est fou d’Athekame. Le directeur sportif de Marseille : « Nous lui avons parlé, Genesio et moi. Mais il a signé avec Lyon »

Milan AC

Le latéral suisse appartenant à l’AC Milan, Athekame, est en train de s’imposer en Ligue 1 sous le maillot de l’OL de Fonseca.

Le latéral gauche de l’AC Milan Zachary Athekame réalise un début de saison vraiment important sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Le joueur suisse, recruté l’an dernier par le Milan en provenance des Young Boys pour environ 10 millions d’euros, a été prêté sec en France cette saison, où il aura l’occasion de jouer avec plus de continuité et de grandir dans un contexte tout aussi compétitif. Le début a été très encourageant, au point qu’Athekame a gagné sa convocation et ses premières minutes avec le maillot de l’équipe nationale A de la Suisse.


Le quotidien français L’Equipe a interviewé le directeur sportif de Marseille, Gregory Lorenzi, qui a révélé que l’OM était proche d’Athekame, lequel a toutefois ensuite choisi Lyon. Les mots du directeur sportif Gregory Lorenzi sur Zachary Athekame, cible manquée de l’Olympique de Marseille soufflée par les rivaux de l’Olympique Lyonnais : « Athekame a signé avec Lyon. Genesio nous en a parlé, j’en ai parlé... Nous avons fait des appels vidéo avec d’autres joueurs, mais il n’était pas possible de poursuivre. »

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