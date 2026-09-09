Après avoir observé la journée de repos décidée hier par Ruben Amorim, l’AC Milan a repris l’entraînement aujourd’hui à Milanello pour commencer à préparer le déplacement de samedi sur le terrain de la Lazio. Tous les joueurs ont travaillé avec le groupe, y compris Mario Gila qui était sorti en fin de match contre la Juventus en raison d’un problème physique.





Le seul à ne pas avoir travaillé avec le reste de ses coéquipiers a été Matteo Gabbia, aux prises avec une inflammation à la cheville : le défenseur italien a effectué un travail personnalisé en salle et sera évalué dans la journée de demain pour comprendre s’il pourra réintégrer le groupe et donc redevenir à la disposition d’Amorim en vue du déplacement sur le terrain de la Lazio.