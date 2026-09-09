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Milan, tout le monde avec le groupe à part Gabbia : Gila sera là contre la Lazio, examen demain pour le défenseur italien

Milan AC

Tout le monde avec le groupe aujourd’hui, à la reprise de l’entraînement à Milanello, sauf Matteo Gabbia qui a travaillé en salle.

Après avoir observé la journée de repos décidée hier par Ruben Amorim, l’AC Milan a repris l’entraînement aujourd’hui à Milanello pour commencer à préparer le déplacement de samedi sur le terrain de la Lazio. Tous les joueurs ont travaillé avec le groupe, y compris Mario Gila qui était sorti en fin de match contre la Juventus en raison d’un problème physique.


 Le seul à ne pas avoir travaillé avec le reste de ses coéquipiers a été Matteo Gabbia, aux prises avec une inflammation à la cheville : le défenseur italien a effectué un travail personnalisé en salle et sera évalué dans la journée de demain pour comprendre s’il pourra réintégrer le groupe et donc redevenir à la disposition d’Amorim en vue du déplacement sur le terrain de la Lazio. 

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