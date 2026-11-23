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Après de longues et laborieuses négociations, Santi Gimenez a quitté le Milan pour Porto dans le cadre d’un prêt d’un an, le 31 août dernier. L’accord prévoit une option d’achat susceptible de devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies, liées à la qualification pour la Ligue des champions, à un certain nombre de buts et au nombre de matches disputés. Son montant avoisine 18 millions d’euros, plus 2 millions de bonus.

Dans les plans initiaux du club de Porto, Bebote devait pallier l’absence initiale du buteur espagnol Samu. Mais, notamment en raison du retour anticipé de l’ancien joueur d’Alaves, il a nettement reculé dans la hiérarchie de Farioli. Le technicien italien utilise régulièrement Andrè Silva, ancien de la Serie A qui a joué au Milan à l’époque de Fassone et Mirabelli, à la pointe de l’attaque. Il alterne avec Samu, qui travaille à retrouver 100 % de sa forme physique après la grave blessure subie la saison dernière.

Dans les faits, Gimenez est le troisième choix pour l’attaque de Porto : depuis le début de la saison, il n’a disputé que quatre matches de championnat portugais, avec un but sur penalty inscrit le 12 septembre dernier contre Casa Pia. Il a aussi joué un match de Coupe de la Ligue, marquant le but décisif, là encore sur penalty, contre Academico Viseu le 28 octobre dernier, un match de Coupe du Portugal et trois matches de Ligue des champions. Dans cette dernière compétition, il a délivré une passe décisive lors de la victoire 3-0 contre Naples. Si ce début de saison donne le ton, l’expérience de Santi au Portugal risque de tourner au flop.

Gimenez avait accepté la proposition de Porto avec beaucoup d’enthousiasme, car il considère ce club comme un grand club où relancer sa carrière après les difficultés rencontrées au Milan, avec un triste bilan de zéro but en Serie A la saison dernière. Quelques incompréhensions de trop autour de ses voyages outre-Atlantique pour répondre aux convocations du Mexique, ainsi qu’une condition physique encore loin de son meilleur niveau, ont pesé sur cette première partie de son aventure et remettent même celle-ci en question.

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Très prochainement, l’équipe chargée du mercato rencontrera Rafaela Pimenta, l’agente du Mexicain, pour décider ensemble de la voie à suivre afin de relancer la carrière d’un attaquant de talent, mais manifestement en difficulté. Une interruption du prêt suivie d’un retour à Milanello n’est pas à exclure, mais Gimenez pourrait ne pas y défaire ses valises : il n’entre pas dans les plans d’Amorim et, si cette hypothèse se concrétise, il faudrait trouver à l’ancien joueur de Feyenoord une nouvelle destination offrant davantage de garanties quant à son temps de jeu.