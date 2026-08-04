Des milliers de personnes se sont rassemblées, ce mardi, dans les rues de Milan, capitale italienne de la mode, pour les obsèques du défenseur de légende Franco Baresi, ancien capitaine de l'AC Milan, décédé la semaine dernière à l'âge de 66 ans après un combat éprouvant contre la maladie.

La cathédrale historique de Sant'Ambrogio, au cœur de Milan, a accueilli des funérailles solennelles auxquelles ont assisté une pléiade de légendes du football italien et mondial, dans une scène qui a reflété la place exceptionnelle du disparu dans l'histoire du sport le plus populaire.

Une légende immortelle

Baresi est considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football mondial. Il a porté le brassard de capitaine de l'AC Milan durant 15 saisons consécutives, disputant 719 matches officiels sous le maillot des Rossoneri et inscrivant 33 buts, au terme d'une carrière riche en distinctions et en titres.

Le regretté patron de la défense italienne a remporté 18 titres avec l'AC Milan, dont 6 titres de champion d'Italie (Serie A), 3 Ligues des champions, 4 Supercoupes d'Italie, 3 Supercoupes d'Europe, ainsi que deux Coupes du monde des clubs.

Sur le plan international, Baresi a représenté l'équipe d'Italie lors de 81 matches internationaux, et faisait partie de la génération dorée sacrée championne du monde en 1982 en Espagne.

Un hommage exceptionnel et la présence de stars du football

En reconnaissance de sa carrière exceptionnelle, l'AC Milan a nommé Baresi président d'honneur du club en 2020, et son numéro 6 a été retiré définitivement après la fin de sa carrière, un geste rare qui reflète sa place particulière dans le cœur des supporters des Rossoneri.

Les funérailles ont été marquées par la présence remarquable de légendes du football italien et mondial, parmi lesquelles Paolo Maldini, l'autre légende de l'AC Milan, le Néerlandais Marco van Basten, le Néerlandais Clarence Seedorf, l'Italien Roberto Baggio et Alessandro Costacurta, dans une scène émouvante qui a réuni plusieurs générations de stars du ballon rond.

Bien que l'effectif actuel de l'AC Milan se trouve en Australie dans le cadre d'une tournée de préparation pour la nouvelle saison, certains joueurs de l'équipe première ne participant pas à cette tournée ont assisté aux obsèques, parmi lesquels l'attaquant américain Christian Pulisic, qui a tenu à présenter ses condoléances.

L'AC Milan doit rendre hommage à son capitaine disparu avant son match amical contre son rival traditionnel, l'Inter Milan, mercredi prochain, en signe de reconnaissance envers l'une des plus grandes figures de l'histoire de ce club prestigieux.